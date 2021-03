La campaña para las elecciones presidenciales de Ecuador arranca el 16 de marzo del 2021

La campaña electoral para elegir la fórmula presidencial en los comicios empieza mañana 16 de marzo del 2021 y se extenderá por 23 días, una vez que el tribunal Contencioso Electoral (TCE) negara un reclamo de Pachakutik para abrir las urnas.

De esta forma, se confirmó que los dos candidatos finalistas, Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC),, pasan a la segunda vuelta, que se realizará en cuatro semanas, el 11 de abril.



El TCE determinó que no tenía sustento legal el reclamo de Pérez para el recuento de votos en 27 000 urnas. Así dejó en firme los resultados presidenciales proclamados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 27 de febrero pasado.



La sentencia es de última instancia y, por lo tanto, no puede ser apelada, aunque Pachakutik podrá pedir una aclaración o ampliación que no cambiará el contenido de la resolución.



Pérez publicó ayer (14 de marzo del 2021) un video en sus redes sociales y habló de resistencia ante un supuesto fraude electoral.

“Cuando los poderes fácticos se apasionan en no perder sus canonjías, sus privilegios, hacen cualquier cosa. Pero aquí estamos nosotros, que tenemos una de las armas más poderosas que ellos no la tienen: que es la verdad”, sostuvo.



Finalmente, Arauz obtuvo el 32% de los votos; Lasso, el 19,74%; Pérez, el 19,39%; y el resto se distribuyó entre otros 13 presidenciables.



Ante la inminencia de la campaña del balotaje, los equipos de los candidatos finalistas alistan el cronograma de actividades con las que pretenden captar el voto. Para ese proceso, están convocadas 13 099 150 personas a las urnas.



El Pleno del CNE ya aprobó el jueves el fondo de promoción, que con recursos públicos financiará la publicidad en prensa, televisión, radio, medios digitales y vallas.



El monto aprobado, más incentivos por alianzas y el impuesto al valor agregado, asciende a USD 1 259 315. Cada candidato podrá hacer uso de USD 562 164, para acceder a las franjas publicitarias que son financiadas por el Estado.

También se fijó en USD 2 095 864 el límite máximo del gasto electoral, con recursos privados, para la segunda vuelta.



Ese valor se podrá utilizar en actos proselitistas, por fuera de la publicidad en medios y vallas. Según el artículo 209 del Código de la Democracia, para el balotaje el monto de gasto privado permitido corresponde al 40% del establecido para la primera vuelta, que superó los USD 5 millones.



Luis Verdesoto, consejero del CNE, explicó que la jornada proselitista consiste en el cumplimiento de una serie de requisitos como la inscripción de cuentas, donantes, el registro de ingresos y egresos de ese tramo de la campaña.



Pero, ¿qué podrán hacer en este período los dos candidatos? El catedrático Esteban Ron explicó que los dos postulantes podrán pautar publicidad en los distintos medios gracias al fondo de promoción.



En cuanto al financiamiento privado, el que se genera en las propias organizaciones políticas, de acuerdo con las fuentes legales de su financiamiento, se destina a la campaña material o fáctica, la que requiere de ejecución política como recorridos, reuniones, papelería, transporte, comida.



“Además, los espacios ‘grises’ también son aportados por el financiamiento privado, obviamente con los límites respectivos, esto es: espacios digitales como redes sociales, o mecanismos de mensajería”.

En la red social Facebook, por ejemplo, se evidencia que desde agosto del 2020 los distintos partidos o políticos ecuatorianos han invertido USD 1 849 278 en dar a conocer sus propuestas.



De acuerdo con los datos de esa red social, Lasso ha realizado 2 525 anuncios por un valor que asciende a USD 432 614. Mientras, Arauz acumula 186 anuncios por USD 33 175.



Los equipos de campaña de Lasso y Arauz reconocen la importancia de las redes sociales, pero también se preparan para realizar sus recorridos.

En la alianza Creo-PSC aún se definía hasta ayer el sitio donde se comenzará mañana la campaña. En Unes, no había una agenda oficial.



La analista política Irene Vélez cree que hay un cambio en el balotaje respecto a la primera vuelta. Consideró que los candidatos están enfocados en captar a un electorado joven, defendiendo causas.



“Están apuntando mucho hacia el estilo de Xavier Hervas y de Yaku Pérez. Vemos que están tocando temas que llamaron la atención del electorado y que fueron bandera de esos postulantes. Vemos que se están arriesgando hacia eso”, precisó.



Vélez recordó que hay dos aspectos que no están permitidos: la campaña sucia y las dádivas. “No se puede regalar cosas al electorado”.



El vicepresidente del CNE, Enrique Pita, hizo un llamado a los finalistas para que consideren que aún el país vive una emergencia sanitaria, por lo que llamó al respeto de protocolos sanitarios.

El Cronograma de la segunda vuelta presidencial



21 de marzo

El Consejo Nacional Electoral tiene previsto desarrollar el debate presidencial obligatorio entre los dos candidatos finalistas. Está confirmado que será en Guayaquil.



8 de abril

Un total de 8 307 personas privadas de libertad sin sentencia ejecutoriada sufragarán en 39 cárceles del Ecuador. Se instalarán 70 juntas receptoras del voto.



9 de abril

653 personas mayores de 50 años y con discapacidad superior al 75% ejercerán su sufragio en el programa Voto en casa. Recibirán a los delegados del CNE en sus viviendas.



11 de abril

Desde las 07:00 los ciudadanos en el territorio nacional ejercerán su voto hasta las 17:00. Elegirán al nuevo Presidente y Vicepresidente del Ecuador.