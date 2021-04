Cuatro últimos días para captar apoyo clave

La segunda vuelta de las elecciones generales entra en su fase definitoria. Este jueves concluye oficialmente la campaña electoral, en medio de un estado de excepción focalizado en ocho provincias, para procurar contener el incremento de contagios del covid-19.

Andrés Arauz (Unes) y Guillermo Lasso (Creo-PSC) ajustan estrategias para cerrar la etapa proselitista y, así, sumar la mayor cantidad de apoyo para el balotaje de este domingo.



La analista Rebeca Morla cree que estos últimos días de campaña serán claves. Advierte que los votos “se disputan y se ganan en el territorio” y que los presidenciables intentarán captar el voto de los indecisos. “Ambos están concentrados en eso. Quien logre convencer y conectar mejor ahí con los ciudadanos será el ganador”.



Pese al decreto gubernamental, las fechas del calendario se mantienen y no hay posibilidad de aplazar las elecciones. Así lo aseguró Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE).



“Todas las restricciones que se han dispuesto no tienen nada que ver con la organización del proceso”, indicó la titular.



El consejero José Cabrera anunció que se invitó a un diálogo a representantes de Unes y Creo-PSC, para que eviten aglomeraciones en el cierre de campaña. Pero hasta ayer no obtuvieron respuesta.



El estado excepcional por calamidad pública se decretó en Azuay, El Oro, Esmeraldas, Guayas, Loja, Manabí, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas. Entre otras medidas, se dispuso el toque de queda de 20:00 a 05:00 y la prohibición de que se realicen eventos públicos masivos.



Aunque en la resolución adoptada por el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE) se indica que ninguna de las restricciones podrá interpretarse en el sentido que restrinja la partici­pación política o que detenga el proceso comicial.

Andrés Arauz, candidato de Unes, participó ayer en Quito en una reunión con representantes de organizaciones indígenas de la Amazonía. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



El candidato de Unes se ­reunió ayer en Quito con representantes de la Coordinadora de Pueblos y Nacionalidades de la Amazonía. La cita se programó un día después de que Jaime Vargas, presidente prorrogado de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), anunciara públicamente su respaldo a Andrés Arauz para la segunda vuelta electoral.



Sin embargo, dirigentes del movimiento indígena se desmarcaron de Vargas por ir en contra de las resoluciones del Consejo de Gobierno de la Conaie, que resolvió el 10 de marzo promover lo que denominan “voto nulo ideológico”.



Carlos Sucuzhañay, titular de la Ecuarunari, dijo que desconocen la vocería de Vargas. El Consejo de Gobierno de la Conaie ratificó ayer, a través de un comunicado, que irán por la anulación del sufragio.



Leonidas Iza, del Movimiento Indígena de Cotopaxi, aseguró que se ratifica en promover el nulo. “El proceso electoral nos ha fraccionado y nuestro deber es sostener el proyecto político de los pueblos, basado en la lucha popular”.



Cecilia Velasque, coordinadora de Pachakutik, calificó de traición a la postura de Vargas.



Arauz, después de reunirse ayer con un grupo de indígenas en Quito, no dio declaraciones a la prensa. Según su equipo de comunicación, todavía no tienen definidas las alternativas para el cierre de la campaña electoral.

Guillermo Lasso, en cambio, alista sus últimos recorridos. De acuerdo con el cronograma, hoy el presidenciable de Creo-PSC estará en Loja y luego en Zamora Chinchipe.



Mañana temprano, Lasso visitará Azogues y por la tarde estará en Cuenca. El miércoles cumplirá agenda total en Quito y el jueves liderará su cierre de campaña en Guayaquil.



La última semana el candidato de Creo-PSC ha intensificado su promoción hacia minorías y grupos como el sector agricultor, la ruralidad y el pueblo indígena. Ayer hizo énfasis en la necesidad de unidad para crear oportunidades para el campo y la ruralidad.

“Con empleo, salud, educación y apoyo integral a los sectores productivos lograremos el bienestar de sus habitantes”. Ayer por la mañana estuvo en Santo Domingo y El Carmen.



En territorio manteño estuvo el sábado. Ese día se reu­nió con jóvenes universitarios. Más temprano visitó Esmeraldas, donde se comprometió a crear la Secretaría Técnica del Decenio para los Afrodescendientes.



Atamaint aseguró que los candidatos pueden seguir con la campaña proselitista hasta las 23:59 del jueves, cumpliendo las disposiciones locales que establece cada municipio.