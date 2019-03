15 363 personas eligen a sus autoridades y deciden sobre la minería en el cantón Girón

LEA TAMBIÉN

Un total de 15 363 votantes eligen este domingo 24 de marzo del 2019 a las autoridades del cantón Girón, en Azuay, y deciden el futuro de la minería. El proceso electoral se desarrolla en tres parroquias sin mayores contratiempos.

En la escuela Agustín Crespo Heredia, de la parroquia San Gerardo, la jornada electoral comenzó a las 07:18 con la izada de la bandera tricolor por el sargento segundo Luis Enrique Romero. Existen dos mesas: la una para 237 mujeres y la otra para 203 varones.



La mesa de las mujeres se instaló a las 07:16 porque decidieron salir de una de las aulas debido a que no existía la claridad necesaria; había un solo foco y no alumbraba lo suficiente. En el caso de los varones la situación fue similar, pero los cuatro vocales principales de la mesa decidieron quedarse allí.



Patricia Murillo y Carlos Velásquez fueron los primeros en sufragar. Boris Moncayo, vocal de mesa del único recinto habilitado en San Gerardo, recordaba los pasos a seguir a algunas vocales de mesa que no lo tenían claro. Los miembros de la Policía y del Ejército brindan la seguridad requerida.



En la parroquia Girón del cantón azuayo hay tres recintos electorales, con 12 580 electores. Mientras en la parroquia Asunción existe un recinto con 2 343 sufragantes. En ninguno de los casos hubo aglomeraciones.



Las 15 363 personas empadronadas en el cantón Girón, aparte de elegir a las autoridades locales, deben responder la siguiente pregunta: ¿Está de acuerdo que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hidrológico Quimsacocha?



Un solo radiante acompaña al proceso electoral en San Gerardo, contrario a lo que ocurrió un día antes, que hubo lluvia y un frío insoportable, según los habitantes.