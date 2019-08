Elección de tres vicealcaldías en Ecuador está en revisión

LEA TAMBIÉN

A mediados de mayo pasado, la mayoría de los 221 gobiernos municipales eligió a sus vicealcaldes. Los ediles tuvieron consideraciones partidistas y de gobernabilidad para elegir a la segunda autoridad cantonal; pero esa conformación podría variar, pues en 118 municipios no se respetó el principio de paridad de género.

Esa cifra la difundió la Defensoría del Pueblo, que hasta el momento ha respaldado nueve acciones de protección en contra de las designaciones de vicealcaldes en las que se desconoció el principio de igualdad, con criterios de equidad y paridad de género.



Por ahora, las acciones de protección han sido aceptadas para los casos de Cuenca y Santa Isabel (Azuay) y Mejía (Pichincha). En este último Concejo hay seis ediles hombres y una mujer.



La concejala Mayra Tasipanta llegó al Municipio de Mejía por el Movimiento Unión Ecuatoriana. El alcalde, Roberto Hidalgo, también pertenece a ese mismo partido.



Según la Defensoría del Pueblo, el Concejo de Mejía deberá dejar sin efecto la designación del vicealcalde, Gonzalo Hinojosa, quien fue el edil más votado del cantón. Además, tendrán que realizar una nueva elección para que Tasipanta asuma ese cargo.

Las concejalas Paola Flores y Marisol Peñaloza buscan la vicealcaldía de Cuenca. Foto: Xavier Caivinagua / Para EL COMERCIO



Hidalgo espera recibir la sentencia por escrito, pero adelantó que apelará la decisión en la Corte Provincial. Él dijo que se estarían vulnerando los derechos de otros ediles, como la libertad del voto y el derecho a ser elegido.



La concejal Tasipanta, quien representa a la parroquia de Cutuglagua, aclaró que ella no presentó la acción de protección, sino que lo hizo la Defensoría, de oficio. El 15 de mayo pasado, Gonzalo Hinojosa fue electo vicealcalde con el voto favorable de Tasipanta.



Ahora, ella apoya la decisión de la Defensoría, pues dice que no se puede ir en contra de la Constitución y del Código de Ordenamiento Territorial, que también recoge el principio de paridad de género.



El Alcalde de Mejía, acompañado de los otros seis concejales, informó que para la elección de Hinojosa se tomó en cuenta la correlación de fuerzas políticas, la representación de los sectores rural y urbano.



De ratificarse la sentencia, Hidalgo cree que no se afectaría a la Gobernabilidad porque existe una mayoría consolidada. El actual vicealcalde, Gonzalo Hinojosa, en cambio, cuestionó la decisión porque se estarían vulnerando sus derechos. “A mí también me ampara la Constitución”.



En Santa Isabel y en Cuenca, pese a que el juez constitucional acogió las acciones de protección, sus alcaldes aún no han acatado el fallo de elegir -en plazo de cinco días- a las vicealcaldesas. Más bien pidieron a la Corte una aclaración.



Para el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, ese recurso no deja sin efecto la decisión del juez y por eso el jueves pasado presentó una denuncia en la Fiscalía de Azuay en contra del alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, por desacato.



El fallo de la acción de protección fue emitido el 26 de julio y una semana después, entregado por escrito. Carrión dice que negarse a una norma expresa, genera una responsabilidad administrativa, que puede llevar a destitución y a sanciones penales.



El Concejo de Cuenca está integrado por 13 hombres y dos mujeres, quienes reclaman que se cumpla con la paridad de género. El actual vicealcalde, Pablo Burbano, fue elegido el 17 de mayo con 13 votos y sin el apoyo de las mujeres.



Carrión dice que los derechos no están para negociarse y reiteró su compromiso para eliminar la discriminación en la política. Agregó que continuarán presentando acciones de protección si hay más imcumplimientos.



La secretaria técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, Paola Mera, recordó que dentro de la propuesta de reformas al Código de la Democracia se incluyó un apartado para promover la participación política de las mujeres, en igualdad de condiciones.



De las nueve acciones de protección presentadas, en Santa Clara (Pastaza) y Portoviejo (Manabí), los jueces rechazaron el recurso. El Alcalde de Mejía comparó su caso con el de Santa Clara, que tiene cinco concejales hombres y una mujer. “Allí se negó el pedido de similares características al planteado en Mejía”.



En los cantones Loja (Loja) y San Miguel de Los Bancos (Pichincha), las concejalas desistieron de su derecho a ser elegidas como vicealcaldesas.



En Quito, que tiene a Jorge Yunda como Alcalde y a Santiago Guardaras como primer vicealcalde del Concejo, la jueza constitucional sorteada para tratar la acción de protección se excusó de llevar la causa. El martes último, la Defensoría ingresó la última acción de protección en el Municipio de San Cristóbal (Galápagos).



En contexto



De acuerdo con cifras de la Defensoría del Pueblo, en el 53% de los cantones del Ecuador se incumplió el principio de paridad de género en la elección de Vicealcalde. Esta entidad también determinó que en 16 municipios no existe ninguna concejala.