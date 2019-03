Cuatro factores hacen diferente la jornada electoral de este día

LEA TAMBIÉN

Ecuador vive hoy un nuevo proceso electoral, esta vez para escoger a quienes estarán al frente de los gobiernos locales y del Consejo de Participación.

Un análisis de EL COMERCIO DATA permite evidenciar que estos comicios no solo son diferentes a otros por el número de candidatos que participan, sino también por la actual densidad poblacional en cinco cantones y la alta incidencia de los mileniales.

La elección de 7 consejeros del Quinto Poder, sin precedentes



Por primera vez desde el 2008, cuando se aprobó la nueva Constitución, los ecuatorianos dentro y fuera del país pueden elegir a los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cppcs).



Para el conocido como Quinto Poder se inscribieron 43

candidatos divididos en tres papeletas: en la primera se escogerán tres hombres, igual número en la lista de mujeres y uno de las minorías étnicas.



Los 396 125 nacionales empadronados en el exterior también podrán escogerlos, pero no votarán por el resto de dignidades de los gobiernos locales, cuyas candidaturas rebasan el récord histórico.



El mayor número de candidatos se concentra en las juntas parroquiales, en donde se escogerán 4 094 vocales.



A las juntas les siguen 6 656 postulantes a concejalías urba­nas; mas, el número de elegidos representa el 13%. En este grupo están los concejales que se eligen por circunscripción en 13 cantones del país. Otro grupo grande de candidatos busca las concejalías rurales, pero apenas se escogen 443, es decir, el 12% de las postulaciones.

Cinco cantones son un reto para quienes alcancen sus alcaldías



En cinco cantones del país el crecimiento poblacional supone un reto para los alcaldes que sean electos.



La demanda de servicios que los pobladores requieren implicarán una mayor planificación e inversión de parte de las nuevas autoridades.



Todos están ubicados en el Litoral, pero en el cantón La Libertad, en Santa Elena, este panorama es aún más acentuado por su densidad poblacional (número de habitantes por cada kilómetro cuadrado).



Sus autoridades describen a esta ciudad como estrictamente comercial, con un pequeño territorio y 100% urbana, pues no tiene parroquias rurales.

El 90% de su población tiene agua, pero carece de alcantarillado. Hay 16 candidatos que se disputan la Alcaldía.



La Libertad tiene un área de apenas 25 km² y 115 952 habitantes. Eso quiere decir, que por cada km² hay 4 638,08 personas, según la proyección del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).



2,69 millones de empadronados no estarán obligados a sufragar



Para el 19,69% de los empadronados para los comicios que se celebran hoy el voto no es obligatorio.



En ese grupo están 1 508 161 adultos que tienen más de 65 años de edad, y 664 502 jóvenes de entre 16 y 18 años.



Además de otras 518 075 personas, entre las que se encuentran militares, policías, ecuatorianos que residen fuera del país y quienes tienen alguna discapacidad o votan en casa.



Los migrantes están en España, EE.UU., Italia, Inglaterra y otros países. Todos ellos podrán ejercer un voto facultativo, ­según la Ley.



La concurrencia de los demás a las urnas, en cambio, es obligatoria. De no hacerlo, serán sancionados con una multa que equivale al 10% de la remuneración básica unificada, es decir USD 39,40.



La multa se incrementa a un 15% (USD 59,10) para quienes no cumplan como miembros de las juntas receptoras del voto. Si un ciudadano no acata ambas disposiciones, se expone a una multa de USD 98,50.



El hecho de tener una multa pendiente no impide ejercer el derecho al voto. Para sufragar solo se requiere la cédula.

La incidencia de los mileniales en las elecciones seccionales



De cada 10 ecuatorianos, cuatro tienen entre 16 y 35 años de edad.

A este grupo etario se lo identifica como mileniales, quienes -sin ser nativos digitales- se caracterizan por su familiaridad con Internet y las nuevas tecnologías.



También, entre otros rasgos, se destacan por ser individualistas pero con una gran conciencia global y medioambiental, así como por haber crecido en una época de bonanza económica, pero que hoy afrontan dificultades para entrar en el mercado laboral.



En su mayoría, según informes, a pesar de que tienen estudios, deben dedicarse a otras actividades fuera de su formación académica.



Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y Azuay son las provincias que tienen una mayor población electoral milenial.



En estas elecciones, de los 1 877 candidatos a alcalde, 185 corresponden a este grupo y con esto se evidencia que no rehúyen a incursionar en la política.



Incluso en los cantones de Junín y Portoviejo (Manabí) hay dos postulantes que apenas tienen 21 años de edad.

