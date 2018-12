Ejército descubre túnel desde Líbano que se adentra 40 metros en Israel

LEA TAMBIÉN

El Ejército israelí detectó este marte 4 de diciembre de 2018 un túnel de unos 200 metros de longitud procedente del sur de Líbano y que se adentra unos 40 metros en territorio israelí, que comenzará a destruir en las próximas horas, informaron fuentes militares.

"Está excavado desde un edificio civil libanés. De acuerdo a los indicios preliminares tiene dos metros de alto y otros dos de ancho, una profundidad media de unos 25 metros y una longitud aproximada de 200", explicó por teléfono el portavoz militar teniente coronel Jonathan Conricus a un grupo de periodistas, entre ellos EFE.



Se trata del "primer túnel detectado en la operación Escudo del Norte, y el próximo paso será preparar la demolición y seguir hacia los otros túneles que sabemos que existen", señaló el militar, que agregó que este no es el único subterráneo que hay excavado y que se destaparán más en otras zonas de la divisoria con Líbano.



Conricus destacó que en esta zona el suelo es de roca dura y que es muy difícil de excavar, para lo que Hizbulá ha tenido que utilizar equipamiento industrial.



El subterráneo detectado cuenta con electricidad, provisión de oxígeno e instrumentos de comunicación, señaló, y agregó que aún no estaba operativo y que no suponía un riesgo inmediato para la población civil israelí.



El Ejército anunció esta mañana el lanzamiento de una operación para acabar con una serie de túneles de ataque construidos por la milicia chií libanesa Hizbulá hacia su territorio, aumentó la alerta de sus tropas en la región y realiza operaciones en la zona de Metula, fronteriza con Líbano.



Israel opera con maquinaria pesada para neutralizar los subterráneos y vehículos militares patrullan la región, aunque no se ve un gran despliegue de tropas ni tampoco se detecta actividad al otro lado del muro de separación.



Conricus destacó que la detección de los túneles es resultado de un trabajo de más de cuatro años, con varias unidades e Inteligencia involucrados para averiguar "desde donde se excavan los túneles y a donde llevan".



La operación Escudo del Norte se ha preparado durante más de año y medio, añadió el portavoz, que reiteró que los subterráneos son "una patente violación de la soberanía israelí" y otro ejemplo que deja "más allá de toda duda que Hizbulá está armada en el sur de Líbano y utiliza infraestructura civil", algo que no se refleja en los informes de la ONU.



El primer ministro israelí, Benjamín Netanayahu, felicitó al Ejército por el lanzamiento de la operación y aseguró que "quien intente atacar al Estado de Israel pagará un alto precio".



Netanyahu se reunió ayer en Bruselas con el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, al que informó de esta operación militar y señaló que se debe poner fin a la "agresión iraní en Siria, Irak, Líbano" y otras regiones, informó un comunicado de su oficina.