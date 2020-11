Después de haber sido víctima de una violación grupal en el Ejército de EE.UU., Morgan Robinson se suicidó; su madre ahora rompe el silencio

Decenas de sobrevivientes de agresiones sexuales hablaron con la unidad de investigaciones de la cadena CBS, en Estados Unidos, sobre la inacción de autoridades del Ejército de ese país ante las denuncias de mujeres que sufrieron algún tipo de abuso de índole sexual por parte de compañeros o superiores en la institución.

Morgan Robinson quería entrar al Ejército de EE.UU. a una temprana edad. Lo hizo cuando cumplió 21. Fue una sorpresa para su madre, Debbie Robinson, a quien le contó después de haberse inscrito en el entrenamiento inicial de la Guardia Nacional.



En su primera misión, Morgan fue desplegada en Kuwait, en 2016. Fue en ese país donde sufrió una primera agresión sexual por parte de un oficial superior en el Ejército. Ella reportó el hecho. Sin embargo, las autoridades no siguieron el protocolo establecido por el Pentágono para estos casos.



Su madre cuenta que, simplemente, las autoridades nunca dieron una respuesta. Su superior no fue a tribunales, ni le hicieron preguntas a ella para corroborar su historia.



Pero su historia con el abuso de poder en el Ejército de Estados Unidos estaba lejos de terminar. Morgan fue trasladada a Afganistán. Allí, nuevamente fue víctima de una agresión sexual. Esta vez, varios de sus compañeros, en grupo, la violaron.



Según la madre de la víctima, Morgan no denunció este segundo hecho. La soldado habría sido amenazada y, además, al ver que su denuncia del abuso en Kuwait no tuvo respuesta, pensó que esta tampoco llegaría a ningún lado.



Finalmente, Morgan Robinson se suicidó. Solo después de este fatídico hecho, el Ejército comenzó a investigar el caso.