Ejército colombiano cambiará orden que hace temer por ejecuciones de civiles

El comandante del Ejército colombiano, general Nicacio Martínez, dijo que se cambiará la polémica directriz para que la tropa incremente los resultados operacionales, que revivió en el país el fantasma de las ejecuciones extrajudiciales de civiles, porque considera que hubo "mala interpretación" por parte de personas ajenas a la institución.

"Yo pienso que la directriz la vamos a cambiar, la vamos a quitar. Y que no hubo ninguna mala interpretación. Hubo mala interpretación en otras personas que no son miembros de la institución", manifestó Martínez en una entrevista con el diario El Tiempo.



El general Martínez no dio detalles de los cambios que se harán, pero la Dirección de Comunicaciones Estratégicas del Ejército dijo a EFE que el polémico formato enviado a los jefes militares para que consignaran sus metas operacionales para este año en la lucha contra grupos armados ilegales "no hace parte de ningún reglamento".



"Se cambia para hacerlo más comprensible para la opinión pública", agregó el Ejército, que insistió en que se hará "para que no se generen malas interpretaciones".



Según el general, "quienes están en la institución fueron absolutamente claros" en cuanto al manejo de la directriz y como prueba de ello citó más de 70 cartas que recibió de comandantes de división y de brigada en donde le confirmaron que las órdenes eran "claras" y dentro del "marco de la ley".



Martínez explicó que con la decisión de quitar la directriz lo que busca el Ejército es "no seguir insistiendo en algo que de pronto por fuera lo malinterpreten".



El fantasma de las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como "falsos positivos", puso al Gobierno colombiano a la defensiva luego de que el diario estadounidense The New York Times revelara el sábado 18 de mayo de 2019 que el Ejército ordenó a la tropa aumentar sus resultados operacionales, lo que pone en riesgo la vida de civiles.



En el artículo, escrito por el periodista Nicholas Casey y publicado el sábado anterior, se señaló con base en la revisión de órdenes escritas y entrevistas a altos oficiales que el Gobierno está ejecutando "otra encarnación" de los "falsos positivos", crímenes cometidos por militares que presentaban a civiles como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.



Hasta el momento la Fiscalía colombiana ha investigado cerca de 5 000 casos de "falsos positivos" que implican a unos 1 500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.



De estos, 2 200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.



Por su parte, la ONU calcula que son unos 4.200 los casos de "falsos positivos" investigados en el país.



Frente a la polémica, el Ministerio de Defensa ha argumentado que la instrucción de la comandancia del Ejército en cuanto a cifras pedidas a sus subordinados es para planificar operaciones y no para presentar resultados.



En ese sentido, el titular de ese despacho, Guillermo Botero, resaltó que "siempre hay certeza en el objetivo", mientras que el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, manifestó que no hay riesgo de que en Colombia "civiles inocentes" mueran en operaciones, ya que los militares no pueden hacer "usos ilimitados de la fuerza".