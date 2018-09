Ejecutivo entrega propuesta de Ley Anticorrupción a la Asamblea y justifica veto total a norma aprobada

LEA TAMBIÉN

La secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johana Pesántez, acudió este jueves 13 de septiembre del 2018, a la Asamblea con la propuesta legal del Ejecutivo para enfrentar la corrupción.

No hubo un acto especial como en otras ocasiones al interior del Parlamento.



Pesántez entregó el texto, que había sido anticipado anoche en cadena nacional por el presidente de la República, Lenín Moreno, en el área de gestión documental del Parlamento.



La funcionaria pidió que los asambleístas "en el menor tiempo posible" aprueben esta norma para "recuperar lo robado".



Señaló que, de acuerdo con cálculos preliminares, son al menos USD 40 mil millones lo que el Estado ha perdido por cuenta de la corrupción.



La propuesta incluye recompensas económicas para quienes denuncien y aporten con información que permitan recuperar los recursos mal habidos.



La funcionaria, a su vez, entregó el veto total del Ejecutivo al proyecto de Ley Orgánica de Lucha contra la Corrupción aprobada el 14 de agosto pasado por la Asamblea.



Pesántez adujo que esta última decisión se tomó por "razones técnicas y jurídicas", pues a su juicio "no ayudaba en la estrategia" contra la corrupción.



Agregó que esa norma podía generar confusiones en los operadores judiciales.



Pero Luis Fernando Torres (PSC), integrante de la Comisión de Justicia en donde se tramitó el documento, lo catalogó de "veto equivocado".



Señaló que la norma sistematizaba unas 25 propuestas y calculó que preparar el informe para primer debate de la propuesta del Ejecutivo no tomará menos de dos meses.



De su lado, Marcela Aguiñaga, presidenta de la Comisión de Justicia, catalogó de "lamentable que el Presidente se haya hecho eco de ciertos politiqueros" que cuestionaron el texto.



Aguiñaga criticó duramente al exasambleísta César Montúfar, uno de los principales opositores al proyecto de Ley aprobada en la Asamblea por iniciativa de los legisladores Mariano Zambrano Vera, José Serrano y Encarnación Duchi.