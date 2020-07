Ejecutivo alista reorganización de su Gabinete Ministerial

LEA TAMBIÉN

El secretario del Gabinete de Ministros, Juan Sebastián Roldán, anunció que en los próximos días el presidente Lenín Moreno reorganizará su equipo de colaboradores para los últimos 10 meses de gestión.

“Viene un cambio de Gabinete y es un cambio que caminará hacia construir elementos trascendentales para el cierre del Gobierno”, manifestó en una entrevista para Televicentro, hoy miércoles 8 de julio del 2020.



El funcionario aclaró que esta decisión no guarda relación con la renuncia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, que será debatida este viernes en la Asamblea Nacional.



“No pedirá la renuncia a los ministros, el Presidente les pedirá a algunos dar un paso a un lado, les agradecerá porque ha sido gente comprometida y que ha apoyado a este Gobierno y pedirá a otras personas asumir esos cargos para poder empujar con la fuerza que hoy día el país necesita”, dijo.



Roldán no precisó en cuáles de las carteras se darán estos cambios. “Esto es como en el fútbol. Hoy día necesitamos gente que entre fresca, gente nueva a correr en la cancha, no podemos tener gente caminando”, señaló.



Entretanto, aseveró que la terna para que la Asamblea designe al nuevo Vicepresidente aún no está definida. “No hay todavía nombres, el Presidente está decidiendo esos nombres, cuando lo decida los hará públicos”.



Roldán señaló que para el Gobierno este martes 7 de julio del 2020 fue un día difícil por la renuncia de Sonnenholzner, de quien destacó que se dedicará a servir a los ecuatorianos con miras a construir alternativas para que en las elecciones 2021 “no vuelva el autoritarismo, el populismo”.



“Para nosotros como Gobierno ha sido difícil, es como perder un gran delantero en un equipo y cuando un gran delantero se va, siempre es difícil”, dijo, tras resaltar la gestión de Sonnenholzner.



Además, Roldán agregó que desconoce los motivos que tuvo Gustavo Isch para renunciar a la Secretaría General de Comunicación al cabo de tres meses de gestión. “Es una renuncia personal, le entregó la carta de renuncia al Presidente”, sostuvo.