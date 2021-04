Egipto y Rusia acuerdan reanudar todos los vuelos tras atentado de 2015

Egipto y Rusia acordaron este viernes 23 de abril del 2021 reanudar todos los vuelos entre ambos países, incluidos los que van hacia los destinos turísticos de Hurgada, en el Mar Rojo, y Sharm el Sheij, en el sur del Sinaí, después de que a finales de 2015 un atentado contra un avión dejara 224 muertos, en su mayoría turistas rusos.

La Presidencia egipcia anunció en un comunicado que el acuerdo fue alcanzado en una llamada telefónica entre el presidente de Egipto, Abdelfatah al Sisi y su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que también abordaron "la colaboración de ambos países en el sector turístico".



Asimismo, la reanudación de los vuelos hacia estos destinos turísticos se debe, según la nota, se debe a una mejora de "los criterios de seguridad y comodidad" en los aeropuertos egipcios para garantizar el bienestar de todos los pasajeros.



El Presidente egipcio, por su parte, dio la bienvenida a la reanudación de los vuelos entre los dos países y manifestó que este acuerdo reforzará las relaciones bilaterales y el movimiento de las personas entre Egipto y Rusia.



La nota, sin embargo, no especificó cuándo se reanudarán estos vuelos.

Rusia suspendió los vuelos a Egipto después de que un Airbus A321 de la aerolínea rusa Kogalymavia, que volaba desde Egipto a San Petersburgo, sufriera un atentado cuando sobrevolaba la península del Sinaí el 31 de octubre de 2015.



Tras esa catástrofe, una de las peores de la historia de la aviación rusa, Putin aseguró que no se reanudarían los vueltos con Egipto hasta que las autoridades de ese país garantizara al 100% la seguridad de los turistas rusos.



Sin embargo, en 2017 ambos países acordaron reanudar los vuelos hacia El Cairo, pero no hacia los destinos turísticos de Sharm el Sheij y Hurgada, uno de los mayores atractivos del país de las pirámides.