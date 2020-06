Acuerdo comercial con el EFTA abre un mercado de 12,5 millones de habitantes

LEA TAMBIÉN

Faltan solo dos pasos para que el tratado comercial con los Estados de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, por sus siglas en inglés) entre en pleno vigor.

El primero es la publicación en el Registro Oficial del Decreto de ratificación del acuerdo firmado el miércoles por elpresidente de Lenín Moreno.

El segundo paso será que la Cancillería emita notas diplomáticas a los miembros del bloque: Noruega, Suiza, Liechtenstein e Islandia. Esto podría ocurrir entre este mes y los primeros días de julio.



El tratado entrará en vigencia tres meses después de cumplir con este trámite; es decir, entre septiembre y octubre, explicó Daniel Legarda, viceministro de Comercio Exterior de Ecuador.



La negociación del acuerdo terminó en junio del 2018 e inicialmente se esperaba que el tratado entrase en vigor en septiembre del año pasado, pero los trámites se demoraron más de lo previsto debido a las diversas autorizaciones por las que debía pasar el texto.



El EFTA es un mercado de 12,5 millones de habitantes, con un elevado PIB per cápita. El de Suiza, por ejemplo, es de USD 75 000 o 12 veces más que el de Ecuador. Es decir, se trata de un mercado atractivo y con alto poder adquisitivo.



El tratado permitirá el crecimiento de las exportaciones de Ecuador en un 12,8%, en especial de bienes agrícolas como banano, cacao y flores.



También se esperan aumentos en los envíos de productos no agrícolas como el atún.



Otras mercaderías con potencial de crecer son conservas de vegetales, de frutas, madera y derivados de palma.



El 100% de productos no agrícolas entrará a ese bloque con cero arancel. Bienes agrícolas también tendrán beneficios de reducción tributaria. Y unos pocos productos estarán sujetos a desgravaciones progresivas como la leche.



En el 2019 se envió a ese mercado USD 36,2 millones en productos ecuatorianos.



En contrapartida, Ecuador podrá adquirir productos del EFTA con períodos de desgravación progresiva de aranceles, en plazos de 0 a 17 años.



El país importa del bloque maquinarias, equipos médicos, insumos para elaborar bebidas y otras materias primas.



El marco comercial permitirá también que el consumidor ecuatoriano compre a mejores precios quesos, autos, relojes, fertilizantes o cosméticos.



El tratado con los países nórdicos ofrece, de igual modo, oportunidades de exportación para productos de las micro, pequeñas y medianas empresas y de la Economía Popular y Solidaria, enfatizó Legarda.



De acuerdo con datos oficiales, entre 20 y 30% de los envíos al bloque es efectuado por empresas de esos segmentos.



David López, jefe técnico de la Cámara de Comercio de Quito, cree que, si bien el acuerdo trae beneficios, aún se debe trabajar en la competitividad y las estructuras de costos para que las empresas puedan competir en ese mercado.



“La tarea es incompleta si solo se piensa en la apertura del comercio y no en cómo llegar a ese destino de forma competitiva”, consideró.



Cero arancel para el banano



Unas 150 empresas exportan a los países del EFTA, según datos de la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).



El bloque otorgará a Ecuador la eliminación total e inmediata de arancel para todos los bienes no agrícolas (procesados de sardina y atún, maderas o textiles).



Las flores son un insumo sensible para el bloque, por lo que actualmente están gravadas con 195 francos por cada 100 kilogramos para ingresar a Suiza y hasta 212% para entrar a Noruega.



Gracias al acuerdo, las rosas se enviarán sin pagar arancel a Suiza y a Noruega en ciertos meses del año.



Frutas como el banano, el mango y la pitahaya ingresarán a Suiza sin pagar arancel. El cacao también tendrá 100% de desgravación.



Y habrá una baja parcial de arancel, según el país, para pastas, lácteos, brócoli congelado y otros insumos.



Con todo eso, según la Cartera de Producción, se prevé un potencial aumento de envíos al bloque; en especial, a Suiza y Noruega.



El sector bananero accedió a certificaciones de banano orgánico para aumentar intercambio con ese mercado, dijo Richard Salazar, director de la Asociación de Comercialización de Exportación de Banano.



Joyas y vehículos a bajo precio



Productos como quesos, antibióticos, insumos médicos como audífonos e implantes, vacunas, relojes y fertilizantes llegarán a un menor precio desde los cuatro países nórdicos.



En 2019 del EFTA se importaron USD 97,3 millones. Los productos farmacéuticos lideraron la lista de artículos comprados.



Para Cristina Murgueitio, directora de la Asociación Ecuatoriana de Importadores y Distribuidores de Productos Médicos (Asedim), el acuerdo favorece y facilita el acceso de nuevos dispositivos médicos, de calidad e innovación tecnológica para el país.



El 99% de los dispositivos médicos (insumos, equipos, reactivo) es importado por Ecuador. De esa cifra, alrededor del 2% corresponde a insumos suizos.



También hay beneficios para el ingreso a Ecuador de productos cosméticos, vehículos y joyas (especialmente de relojería).



Mientras tanto, se acordó una desgravación progresiva para diversas preparaciones alimenticias, bebidas energéticas, alimentos infantiles o galletas.



En el acuerdo comercial se fijó un contingente para importar 140 toneladas de queso procedente de Suiza exento de aranceles.



Más maquinas se podrán adquirir



Las preferencias arancelarias para insumos importados incluyen a 1 002 partidas. De ellas, 98% es producción no agrícola.



El acuerdo permitirá incrementar en un 4,6% las compras desde el bloque, principalmente en bienes de capital para la industria.



Con Suiza y Noruega se espera un crecimiento de las importaciones del 5%.

Mientras tanto, el flujo de productos provenientes desde Islandia podría aumentar en un 3%.



El 65% de importaciones desde el EFTA corresponde a materias primas y bienes de capital necesarios para la industria, señaló la Federación Ecuatoriana de Exportadores (Fedexpor).



En 2019, Ecuador compró al bloque: motores, turbinas, compresores, instrumentos y aparatos de medición y control industrial, bombas, válvulas, partes y piezas de maquinarias.



Por ejemplo, de Islandia se podrá adquirir productos sin arancel como aparatos para ortopedia y prótesis, generadores de corriente, entre otros insumos.



Desde Noruega, el mercado ecuatoriano podría importar máquinas industriales para diversos sectores industriales, consolas eléctricas y cajas de plástico para CD y DVD.