Un arma es comparada con las balas que acabaron con la vida de Efraín Ruales

Un arma hallada este lunes, 1 de marzo del 2021, en Guayaquil fue trasladada hasta Criminalística para compararla con las balas que terminaron con la vida del presentador Efraín Ruales.

La Policía inició la búsqueda del arma hace aproximadamente 15 días, pero no pudieron encontrarla. Este lunes 1 con más información regresaron al lugar y pudieron hallarla, según informó Ecuavisa.



El hallazgo se hizo en la Isla Trinitaria, en el Estero Salado, en el sur de Guayaquil. El Grupo de Intervención y Rescate de la Policía Nacional (GIR) encontró un arma la tarde del lunes, tras seis horas de búsqueda.



Los buzos de la Policía sacaron el arma del agua, según informó el mismo medio.



Efraín Ruales fue asesinado el pasado miércoles 27 de enero del 2021 en Guayaquil, mientras conducía su vehículo.



La Fiscalía del Guayas abrió una investigación por el asesinato y nueve días después, el 5 de febrero, un juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva contra Alexis Paúl C. V. Su arresto ocurrió durante un operativo esa madrugada y en el allanamiento encontraron USD 6 400.



El único detenido es investigado por el presunto robo del vehículo que se empleó en el crimen del presentador de televisión. El automotor fue hallado la noche del asesinato, incinerado en un sector del suroeste de Guayaquil.



Alexis C. V. fue identificado en videos proporcionados por las gasolineras a las que acudió con el auto que habría sustraído. En su primera versión aseguró que la orden del crimen de Ruales salió de la Penitenciaría del Litoral, por lo que fue trasladado a la Cárcel 4 de Quito por seguridad.



El caso continúa en la fase de investigación previa, que según el Código Orgánico Integral Penal (COIP) puede durar hasta dos años.