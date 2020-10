¿Cómo repercuten los feriados en el aumento de casos de covid-19?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La base del contagio del covid-19 es la interacción social. Se ha establecido, sin que sea algo rígido -apunta el infectólogo Muaricio Espinel- que mantener una distancia de dos metros reduce los riesgos, ya que el SARS-Cov-2 se transporta en gotículas que se diseminan cuando se habla, se grita, se canta, etc.

Si alguien pega un grito para alentar a la Sección del Ecuador, por ejemplo, el virus se puede expandir hasta ocho metros; si hablo al oído hasta 40 centímetros. "Pero no es una regla rígida, nada asegura que alguien no resulte infectado pese a estar a 2,5 metros de distancia del enfermo".



Por ello -anota el exdirector médico del Seguro Social- preocupa el comportamiento de las personas durante los feriados, como el más reciente, por la Independencia de Guayaquil, desde el 9 hasta el 11 de octubre, es decir hace tres días. Y el próximo del 2 y 3 de noviembre.



"En los días libres, la gente sale y tiene muchas interacciones. Pero no solo en esas fechas, la gente decide acudir a fiestas, agruparse para jugar vóley, ir a ver con amigos un partido de fútbol, entre otras actividades. Y en las personas jóvenes, saludables, en general, el covid-19 no hay mayor problema. No es como el ébola, el sarampión o la influenza, que agarra a todos. Estos jóvenes regresan felices a sus casas y ahí están los abuelitos o los familiares con cáncer. En Ecuador, la población no se comporta como los ingleses, que prefieren pasar encerrados, acá este comportamiento, esta idea de salir y relacionarse es parte de la cultura. Lamentablemente no se entiende la gravedad del covid-19, pareciera que los más jóvenes ya le hubieran perdido el miedo".



Mauricio Espinel señala que tomando en cuenta que ya llevamos siete meses de convivir con esta pandemia, ya el mensaje "Quédate en casa", obviamente perdió sentido. "Es urgente decirle a la gente 'sé responsable, cuida a los tuyos'".



Para el infectólogo tomando en cuenta que en cinco días, es decir hasta el viernes o hasta el fin de semana próximo fin de semana se verán los primeros efectos de los malos comportamientos en el feriado, y en 15 días, la segunda parte, es hora de que el Gobierno cambie la forma de transmitir las cifras de contagios.



"No sirve de mucho decir hay más de cien mil casos, desde el 28 de febrero. Lo que es útil ahora es hablar del ciclo de transmisión del virus, cuántas nuevas infecciones hay cada semana, saber dónde va avanzando más. Han ayudado los municipios, la Policía, el Ejército, tratando de neutralizar las aglomeraciones, pero eso es muy difícil cambiar comportamientos. Hay feriado y no piensan en ir a disfrutar del mar sino en farrear, en amontonarse con panas. Hay que sensibilizar a los jóvenes para proteger a los viejos sabios".



Este miércoles 14 de octubre del 2020, el Ministerio de Salud reporta que en el Ecuador hay 128 134 casos de covid-19; 31,7% en Pichincha. En Quito, 43 307 casos. Hace seis días había 120 511 contagiados y en Pichincha se concentraba el 30,8% de ellos. En Quito, 40 982.



"Lo que estamos viviendo en los hospitales no debe tranquilizar a nadie porque podríamos volver a tener un piquito, secuela de este feriado. Todo depende de cuántos super contagiadores haya, esas personas que son asintomáticas y tienen esa gran capacidad de infectar a más. Esos piquitos de este feriado y del próximo, que llega el 2 de noviembre, pueden volvernos a ubicar como estábamos en agosto, con los servicios hospitalarios a tope. Esos piquitos sobrecargan el sistema de salud; son esas olas que quizá nos acompañarán un año o año y medio más. Con cuarentena, pero ahora con responsabilidad y con los mensajes adecuados desde el Ministerio, se lograría disminuir esas olas, se evitaría que esos picos sean más pronunciados, se lograría un Panecillo y no un volcán Illiniza, en cuanto a la curva de casos".



Luego de las celebraciones del Día de la Madre, el 10 de mayo, también se registró un aumento de infectados con coronavirus. Por eso los médicos insisten en la necesidad de evitar comportamientos de riesgo, usando la mascarilla de forma apropiada, lavándose las manos con jabón durante al menos 20 segundos y manteniendo la distancia social con personas que no son del círculo cercano.