¿Qué efectos tendrá para la economía del Ecuador el aumento del riesgo país hasta 1 128 puntos?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, hizo alusión este lunes 18 de noviembre del 2019 al reciente archivo de la Ley de Crecimiento Económico, en la Asamblea Nacional.

Durante una comparecencia a la Comisión de Desarrollo Económico para analizar la Pro forma presupuestaria 2020, el funcionario señaló que la acción que tomó el Legislativo el domingo pasado implicó que el Estado pierda la oportunidad de generar recursos adicionales. Además, esto provocó efectos negativos en los mercados internacionales.



El precio de los bonos de Ecuador a escala internacional se incrementó y el riesgo país subió este por encima de los 1 128 puntos.

Este último indicador mide las probabilidades de que una nación caiga en mora en sus obligaciones crediticias. Mientras más alto el indicador, más riesgoso resulta el país y, por tanto, los mercados cobran intereses más altos a esa nación cuando esta busca financiamiento.



Es decir, si el Ecuador decidiera emitir deuda en el mercado internacional, a través de bonos estatales, la tasa que le cobrarían podría bordear el 12,11% o más, según el plazo que ofrezca.



Colombia, en cambio, debería pagar solo 4,7%, porque su riesgo país está en 185 puntos.



En la última emisión de papeles en el mercado externo, Ecuador emitió USD 2 000 millones. De esos, USD 600 millones con tasa del 7,85% a cinco años y el resto a 10 años con una tasa del 9,50%.



El pago de intereses del país ya es una pesada carga para las finanzas públicas. Para este año, Finanzas tendrá que pagar USD 3 365 millones. Esos dineros podrían más que duplicar el presupuesto en salud.



“El rechazo del proyecto de Ley (...) deja una brecha de financiamiento de USD 1 600 millones para el presupuesto del 2020 y genera incertidumbre sobre la perspectiva fiscal del Ecuador a raíz de un complicado cronograma de repagos de deuda a partir del 2020”, dijo hoy Jaime Reusche, vicepresidente de Moody’s Investors Service.



En el próximo año, según Finanzas, está previsto que el déficit global llegue a cerca de USD 3 400 millones. Esto es menor al del presente año, pero de todas maneras causa preocupación.



En la Comisión de Desarrollo Económico, el Ministro de Finanzas enfatizó que en los presupuestos de los últimos años se ha evidenciado que existe un déficit “crónico”, que debe ser resuelto. “Lamentablemente las circunstancias son complejas. Por esto, pese a la decisión que tomó ayer (domingo) la Asamblea, el Presidente Lenín Moreno ha anunciado que se debe encontrar un equilibrio a través de una reforma tributaria”.



Con este nuevo insumo, el Gobierno aspira a contar más recursos para garantizar la inversión y gasto social. De lo contrario, expresó Martínez, el único camino que queda y que no es el más adecuado, es seguir buscando una línea financiamiento, sin garantizar que se está corrigiendo el problema de fondo.



Para analizar la nueva propuesta, Martínez tenía previsto reunirse este lunes en la tarde con el presidente Moreno. No se adelantó que temas se incluirán, pero refirió que tras el tratamiento de la Ley de Crecimiento Económico en la Asamblea se conoce ya cuáles son tributos que tienen aceptación y cuáles no.



Con relación a la Pro forma, Martínez manifestó que se debe considerar que en el 2020 el escenario mundial es complejo. Se espera un menor crecimiento económico, menores flujos de comercio y de la inversión.



Para el próximo año se estableció en USD 51,30 el barril del petróleo, según Martínez se trata de un precio conservador. Además, precisó que en el 2020 la producción de crudo subirá en 4% con relación a la de este año.



Otro de los rubros que destacó es la transferencia de USD 2 104 millones para la seguridad social. Y aseguró que en los sectores de Educación y Salud se cumple con el 0,5% de incremento en sus presupuestos.



Para este año está previsto también contar con USD 2 000 millones de ingresos de la monetización de activos como la central hidroeléctrica Sopladora, Coca Codo Sinclair, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y del Banco del Pacífico. Martínez dijo que esperan contar con estos recursos en el primer trimestre del 2020.



Esta exposición generó inquietudes entre ciertos legisladores. Por ejemplo, Juan Cristóbal Lloret (correísta) dijo que no acepta que Martínez pase a la Asamblea la factura sobre el resultado que tuvo el tratamiento de la Ley de Crecimiento Económico, porque eso fue responsabilidad del Gobierno.



Por su parte, el legislador Guillermo Cely (Suma) solicitó una mayor atención para promover el sector del turismo. Otros cuestionaron los posibles ajustes en el personal que se ha anunciado para el 2020.



Ante esto Martínez mencionó que “no se puede caer en el lugar común de pedir más recursos, pero evitar que llegue más recurso por la vía impositiva, de pedir más recursos pero evitar ajustes en los subsidios, de pedir recursos pero negarse a la optimización del tamaño del Estado”.