EE.UU. vigila la nueva variante de covid-19 en Reino Unido e insta a tomar precauciones

Estados Unidos está monitorizando la nueva variante de covid-19 que está emergiendo en Reino Unido, dijeron el domingo 20 de diciembre del 2020 varios altos cargos estadounidenses, agregando que no estaba claro si esta mutación había llegado a Norteamérica.

"No lo sabemos todavía. Estamos, por supuesto... estudiando esto muy cuidadosamente", dijo el Dr. Moncef Slaoui, jefe del programa de vacunas covid-19 de EE.UU., al programa "Estado de la Unión" de la cadena CNN.



Slaoui, asesor jefe de la administración Trump en la llamada operación "Warp Speed" sobre las vacunas para el covid-19 y sus tratamientos, añadió que la mutación del Reino Unido es "muy poco probable" que sea resistente a las vacunas actuales, diciendo que: "No podemos excluirla, pero no está ahí ahora".