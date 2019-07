EE.UU. impone por primera vez sanciones contra legisladores de Hezbolá en Líbano

LEA TAMBIÉN

El gobierno de Donald Trump amplío este martes 9 de julio del 2019 su estrategia de “presión máxima” contra Irán y sus aliados al imponer por primera vez sanciones contra políticos electos pertenecientes al grupo Hezbolá, incluyendo en su lista negra a los legisladores libaneses Amin Sherri y Mohamad Hasan Raad.

Esta decisión se produce en un momento en que Estados Unidos aumenta la presión contra Irán y sus supuestos allegados en Medio Oriente, incluyendo a Hezbolá, a quien Washington responsabiliza de alentar ataques “terroristas”.



Hezbolá, un movimiento chiita aliado de Irán, se encuentra en la lista de “organizaciones terroristas” elaborada por Estados Unidos, pero esta es la primera vez que las sanciones tocan a funcionarios electos.



“Hezbolá utiliza a sus operadores en el Parlamento libanés para manipular las instituciones en apoyo de los intereses financieros y de seguridad del grupo terrorista y para impulsar las actividades malignas de Irán”, dijo en un comunicado la subsecretaria encargada de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Sigal Mandelker.



“Las designaciones de hoy también enfatizan que no hay una distinción entre el Hezbolá político y sus actividades violentas”, dijeron las autoridades estadounidenses.



En el comunicado, el Departamento del Tesoro cita una declaración de 2001 de Mohamad Hasan Raad, quien se refirió a la organización como “un partido de resistencia militar” y dijo que “no hay separación entre política y resistencia”.



Sherri, de 62 años, fue elegido diputado por Beirut en 2005 y después volvió a ganar un escaño en 2018. Es muy cercano al aparato de seguridad del movimiento proiraní.



Raad, de 64 años, es el jefe del grupo parlamentario de Hezbolá y es uno de los tenores del partido. Fue elegido por primera vez en 1992 en las elecciones que siguieron a la guerra civil que azotó al país entre 1975 y 1990.



“Cualquier miembro de Hezbolá que considere participar en una elección debe saber que no va a poder esconderse bajo la protección de un mandato”, dijo a los periodistas un alto responsable del gobierno.



Las sanciones también tocan a Wafiq Safa, un importante cargo de la organización cercano al secretario general Hasán Nasralá.



El ministro Zarif se libra de las sanciones



El Hezbolá en Líbano fue creado en 1980 con el apoyo de Teherán. La organización ha emprendido varias guerras contra Israel en el sur del país y encarna “la resistencia” contra este país, un aliado cercano a Washington.



Este martes 9 de julio, Trump volvió a advertir a Irán que tenga “mucho cuidado”, mientras los europeos buscaban bajar las tensiones para salvar el acuerdo nuclear de 2015, con el envío a Teherán del emisario francés Emmanuel Bonne.



“Irán está haciendo muchas cosas mal (...) y ellos deberían tener mucho cuidado”, respondió Trump a los periodistas tras ser interrogado sobre la decisión del gobierno iraní de no respetar los compromisos del acuerdo internacional sobre su programa nuclear, del cual Estados Unidos se retiró unilateralmente.



Irán anunció este mes su decisión de enriquecer uranio a niveles prohibidos por el acuerdo firmado en Viena, que sin embargo quedan lejos de lo necesario para fabricar una bomba, pero preocupan a la comunidad internacional.



Irán exige al resto de países firmantes, que tomen medidas eficaces para ayudarle a sortear el embargo estadounidense.



A finales de mes el secretario estadounidense del Tesoro, Stephen Mnuchin, había anunciado posibles sanciones contra el jefe de la diplomacia iraní, Mohamad Javad Zarif.



Un alto cargo de la administración que pidió permanecer en el anonimato dijo que no podía confirmar ningún plan para incluir a Zarif en la lista negra.



“Está claro que estamos estudiando diferentes vías para más sanciones sobre Teherán y el ministro Zarif sigue siendo una persona clave”, dijo el martes el funcionario.

Hezbolá, parte de la coalición gobernante



Desde que obtuvo 13 escaños en las elecciones de 2018 Hezbolá forma parte de la coalición gobernante en Líbano y actualmente tiene tres ministerios.



Desde 2017, 50 personas o entidades vinculadas con Hezbolá han sido colocadas en la lista negra del Departamento del Tesoro.



El legislador de Hezbolá Ali Fayyad dijo a la cadena MTV que las sanciones son “una humillación para el pueblo libanés” y llamó al parlamento y al gobierno a que emita una condena formal.



En tanto, el ministro de Finanzas libanés, Ali Hasan Jalil dijo en Twitter que las sanciones son “injustificadas ” y que “conciernen a todos los libaneses, aunque estén dirigidas a Hezbolá”.



El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo urgió a los aliados de su país a que también actúen contra el grupo.



“Hacemos un llamado a nuestros aliados para que designen a Hezbolá en su totalidad como una organización terrorista”, dijo Pompeo.