EE.UU. sanciona a cinco políticos de Venezuela por 'socavar la democracia'

Estados Unidos sancionó este martes 22 de septiembre del 2020 a cinco políticos de Venezuela, acusándolos de “complicidad” con el presidente Nicolás Maduro en la “manipulación” del proceso previo a las venideras elecciones parlamentarias, en una acción que el mandatario socialista tildó de “extorsión”.

Miguel Ponente, Guillermo Luces, Bernabé Gutiérrez, Chaim Bucaran y Williams Benavides fueron incluidos en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dijo el Tesoro.



Esto implica que todos sus bienes y activos bajo jurisdicción de Estados Unidos quedan bloqueados y se les prohíbe toda transacción con individuos y entidades estadounidenses.



“Estas personas (...) han actuado como parte de un esquema más amplio para manipular las elecciones parlamentarias” del 6 de diciembre “al colocar el control de los partidos de oposición venezolanos en manos de políticos afiliados con el régimen de Nicolás Maduro, socavando cualquier cuestionamiento opositor creíble”, dijo el Tesoro en un comunicado.



Maduro, bajo cuya gestión el país con las mayores reservas de petróleo cayó en la peor crisis de su historia reciente, “repudió” las sanciones durante una alocución transmitida este martes 22 de septiembre por la televisión gubernamental.



“Expreso mi repudio, mi rechazo absoluto a las últimas sanciones contra líderes legítimos de la oposición venezolana que han inscrito sus candidaturas (...) rechazo absolutamente esas medidas de extorsión, de chantaje, de persecución, típicas de una mafia y no de un gobierno de un país decente”, expresó



El gobierno estadounidense, que desconoce el segundo mandato de Maduro iniciado en 2019 por considerarlo resultado de elecciones “fraudulentas”, también ve como un “farsa” la próxima votación parlamentaria convocada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de línea oficialista.



“A muchos de los políticos más populares de Venezuela no se les permite postularse a la elección, varios partidos opositores han sido cooptados, no hay máquinas de votación probadas ni confiables”, dijo el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, en un comunicado.



“Millones de votantes venezolanos siguen sin figurar en los padrones electorales, hay presos políticos que continúan confinados indefinidamente en cárceles venezolanas y el que supervisa todo esto es un CNE amañado, con miembros que el mismo régimen ilegítimo designó”, añadió.



“Flagrante corrupción”



Washington, que ha impuesto una batería de sanciones que incluyen un embargo petrolero vigente desde abril de 2019, impulsa la salida de Maduro para la celebración de nuevos comicios “libres y justos”.



“Estados Unidos sigue comprometido a responsabilizar al régimen de Maduro y sus partidarios por su flagrante corrupción para garantizar que el pueblo venezolano consiga tener las elecciones libres y justas que se merece”, dijo el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.



Entre los sancionados el martes por el Tesoro hay funcionarios y exfuncionarios integrantes de partidos de oposición, de los que fueron expulsados por su presunta participación en un esquema de compra de votos supuestamente liderado por Maduro, o por “conspirar” con Maduro para forzar la participación del partido en los comicios.



El líder opositor Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional reconocido por Estados Unidos y unas 60 naciones como presidente interino de Venezuela, promueve junto a una treintena de partidos el boicot a los comicios parlamentarios.



El chavismo, por su parte, busca retomar el control del Parlamento, único poder en manos de la oposición, tras sufrir una aplastante victoria opositora en diciembre de 2015.



“Apoyamos al presidente interino Guaidó y a quienes defienden la democracia de Venezuela en sus avances en pos del restablecimiento de una Venezuela democrática, dijo Pompeo.