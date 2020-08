EE.UU. sanciona a empresas chinas por obras en el Mar de China Meridional

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos anunció el miércoles 26 de agosto del 2020 sanciones y restricciones contra 24 empresas chinas y personas vinculados a ellas por construir islas artificiales en las disputadas aguas del Mar de la China Meridional.

Las empresas incluyen subsidiarias de la gigante de la construcción China Communications Construction Co., compañías de telecomunicaciones y una unidad del grupo naviero China Shipbuilding.



El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo que las empresas “permitieron a China construir y militarizar puestos de avanzada en áreas en disputa en el Mar de China Meridional”.



Desde 2013 China “usó sus empresas de propiedad estatal para dragar y recuperar más de 3 000 acres (unas 1 200 hectáreas) en zonas disputadas del Mar de China Meridional, desestabilizando la región, pisoteando los derechos oberanos de sus vecinos y causando devastación ambiental” , dijo el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una nota.



Las 24 compañías fueron incorporadas a la “Lista de entidades” del Departamento de Comercio que impide exportarles productos estadounidenses.



Asimismo las personas vinculadas a esas operaciones en el Mar de China Meridional no obtendrán visas para visitar Estados Unidos.



Crítica al HSBC



Pompeo también criticó el miércoles a HSBC, el gigante bancario británico basado en Hong Kong, tras reportarse que congeló el acceso de ejecutivos de Next Media a sus cuentas personales y tarjetas de crédito mientras las autoridades de Pekín y Hong Kong presionan a ese grupo independiente de medios.



“El banco mantiene las cuentas de individuos sancionados por negarle libertad a los hongkoneses y cierra las de quienes buscan libertad”, dijo Pompeo un comunicado.



“Los países libres deben asegurarse que los intereses corporativos no sean sobornados por el PCCh (Partido Comunista Chino) para ayudarlo en su represión política”, agregó.



La determinación de sancionar empresas y personas chinas es parte de los esfuerzos de Washington para presionar a Pekín por sus construcciones militares en el Mard de China Meridional, cuya soberanía es contestada por varios países, entre ellos Vietnam, Filipinas, Malasia y Taiwán.



Pekín ha tratado de imponer de facto su reivindicación de buena parte de ese mar construyendo pequeños islotes y arrecifes en bases militares con pistas de aviación e instalaciones portuarias.



En julio, Washington calificó formalmente de ilegales esas acciones y explícitamente respaldó los reclamos contra Pekín formulados por países del sureste asiático.



Tanto Estados Unidos como China aumentaron sus movimientos militares en la zona lo cual elevó la tensión entre las mayores potencias del mundo.



Los chinos realizaron ejercicios militares mientras que la Armada de Estados Unidos emprendió maniobras que incluyeron navegar en aguas que rodean islas que Pekín considera suyas.