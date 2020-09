EE.UU. golpea sistema de remesas a Cuba con sanción a servicio financiero AIS

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos volvió a golpear el sistema de remesas hacia Cuba sancionando este lunes 28 de septiembre del 2020 a la empresa American International Services (AIS) que procesa los envíos por sus vínculos con los militares.

“Los beneficios de estas operaciones benefician de forma desproporcionada a los militares cubanos, lo que fomenta la represión del pueblo cubano”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado.



Esta compañía que procesa remesas es una filial de la empresa Fincimex, que fue sancionada en junio.



“Instamos a cualquier persona que envía remesas a Cuba que use otros medios que no sean las entidades controladas por el Gobierno”, indicó el Departamento de Estado.



El pasado viernes 25 de septiembre, el Gobierno de Trump anunció nuevas sanciones contra el sector turístico, prohibiendo que los estadounidenses alojen en propiedades pertenecientes al gobierno de La Habana.



También anunció restricciones a la importación de cigarros y licores, en un momento en que corteja con energía el voto cubano en Florida, un estado que se anuncia clave para llegar a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre.



El gobierno de Trump revirtió la apertura a recomponer relaciones con Cuba promovida por su predecesor demócrata Barack Obama, endureciendo el bloqueo que rige desde 1962, bajo argumentos de violaciones de los derechos humanos de cubanos y apoyo al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.



En el marco de esas sanciones, restringió el envío de remesas a Cuba, al prohibirlas para familiares de funcionarios cubanos e integrantes del Partido Comunista, y limitarlas a USD 1 000 por trimestre por persona en el resto de los casos



John S. Kavulich, presidente de la organización Consejo de Comercio y Economía entre Estados Unidos y Cuba, explicó a la AFP que no hay “ningún inconveniente político” para que Trump apoye una eliminación del rol que los militares tienen en la economía de Cuba.



“También hay un valor de la óptica por el cual el gobierno de Trump demuestra que va a seguir cavando profundamente para encontrar evidencias del rol de los militares en la economía y que cuando lo descubra, va a actuar de forma decidida”, indicó Kavulich.