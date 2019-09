EE.UU. impone sanciones a la Agencia Espacial de Irán

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El Gobierno estadounidense anunció este martes 3 de septiembre de 2019 la imposición de sanciones contra la Agencia Espacial de Irán, así como a dos de sus institutos de investigación, al insistir que no "permitirá" que Teherán utilice el programa espacial como "excusa" para sus ensayos de "misiles balísticos".



"EE.UU. no permitirá a Irán usar su programa de lanzamiento espacial como excusa para progresar en sus programas de misiles balísticos. El intento del pasado 29 de agosto de lanzamiento de un vehículo espacial subraya la urgencia de esa amenaza", afirmó el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un comunicado.



Un día después de ese ensayo espacial, que tuvo lugar el jueves pasado y fue fallido, el presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró en Twitter que su país no está "implicado" en el "catastrófico incidente" y deseó a Irán "suerte" para aclarar lo ocurrido.



Pompeo remarcó que esta designación "debería servir como una advertencia a la comunidad científica de que colaborar con Irán en el lanzamiento de vehículos espaciales podría contribuir a la capacidad de Teherán de desarrollar un sistema de envío de armas nucleares".



Como consecuencia, quedan prohibidas las interacciones de ciudadanos o empresas estadounidenses con la Agencia Espacial Iraní y bloqueados los activos que pueda tener bajo jurisdicción estadounidense.



EE.UU. cree que, detrás de estos intentos espaciales, la República Islámica oculta un proyecto para desarrollar misiles balísticos con capacidad para llevar ojivas nucleares y viajar a grandes distancias, potencialmente con capacidad para golpear países de Europa y Oriente Medio.



Frente a esas acusaciones, Irán ha insistido en que sus actividades son civiles y no militares, al contrario de lo que afirma Estados Unidos.



Irán puso en órbita su primer satélite en 2009 y, en 2017, lanzó un cohete espacial portador del satélite Simorq.



En el pasado, EE.UU. ha impuesto sanciones a entidades asociadas al programa de misiles balísticos de Irán por estos lanzamientos de satélites.



Las tensiones entre Irán y EE.UU. han crecido desde que, en mayo de 2018, Trump retirara a su país del pacto nuclear y, como resultado, volviera a imponer sobre la República Islámica todas las sanciones que habían sido retiradas, incluidas las que afectan al sector petrolero.