EE.UU. evalúa sancionar a Rusia por su apoyo a Maduro

Estados Unidos evalúa sancionar a Rusia por su apoyo al presidente venezolano Nicolás Maduro, dijo el miércoles 24 de julio del 2019un alto funcionario del gobierno, al tiempo que anunció nuevas medidas punitivas contra Caracas en las próximas horas.

Durante un foro organizado por la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD) en Washington, el representante especial estadounidense para la crisis venezolana, Elliott Abrams, defendió la imposición de sanciones para presionar por un cambio de régimen en Venezuela, el cual consideró una “dictadura”.



“ Estamos tratando de cortarle el flujo de fondos al régimen, y creo que estamos teniendo un impacto bastante considerable. La presión continuará, mañana (jueves) tendremos más sanciones. Seguimos implementando las sanciones para mantener la presión”, dijo Abrams, sin detallar si las nuevas medidas serán contra allegados a Maduro o sectores de la economía venezolana.



Abrams anticipó asimismo más sanciones contra La Habana, y no descartó otras contra Moscú por su respaldo a Maduro.



“Las presiones sobre Cuba aumentaron mucho desde enero y seguirán aumentando, y hemos dejado claro que fue por sus acciones en Venezuela”, dijo.



“En Rusia, todavía estamos pensando qué sanciones aplicar, si sanciones individuales o sectoriales ”, añadió.



Abrams destacó que el gobierno de Vladimir Putin no está “ayudando” a Caracas “desde un punto de vista financiero ”, pero sí contribuye a que pueda vender su petróleo, objeto de sanciones estadounidenses.



“Los rusos no le están dando más dinero a Venezuela. Están sacando dinero de Venezuela. Sin embargo, están ayudando a comercializar el petróleo y eso es algo en lo que estamos pensando”, afirmó.



Estados Unidos, que encabeza la presión internacional contra el “régimen ilegítimo” de Maduro, ha aplicado en los últimos dos años una batería de sanciones contra la Venezuela de Maduro.



Congeló activos y bloqueó transacciones a decenas de funcionarios y exfuncionarios cercanos al mandatario, así como a entidades venezolanas. Además, restringió el acceso de Caracas al sistema financiero estadounidense, y a fines de abril comenzó a regir un embargo de facto sobre el crudo venezolano, crucial para la economía del país sudamericano.



También penalizó a Cuba. La administración de Donald Trump no sólo incluyó recientemente en su lista negra del Tesoro a Cubametales, la empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo, sino que endureció las sanciones a la isla, contra la cual Washington aplica un embargo económico desde 1962.



Además de la prohibición de viajes de cruceros, la limitación de las remesas familiares y la activación del título III de la ley Helm-Burton, Washington añadió a Cuba el mes pasado a su lista negra de tráfico de personas.



Maduro, bajo cuya gestión el país con las mayores reservas de petróleo del mundo cayó en la peor crisis económica de su historia reciente, acusa a Estados Unidos de liderar una “guerra económica” para derrocarlo.