Estados Unidos evacuó a sus ciudadanos que estaban cuarentena por Covid-19 en el crucero en Japón

Estados Unidos evacuó el lunes 17 de febrero del 2020 en dos aviones a cientos de sus ciudadanos del crucero en cuarentena en un puerto japonés, donde sigue creciendo el número de contagiados por el nuevo coronavirus Covid-19, que se ha cobrado 1 770 vidas en China.

Unos 300 estadounidenses fueron evacuados junto a sus familias en dos aviones, el primero de los cuales aterrizó en California a las 07:29 GMT, mientras que el segundo debía aterrizar en breve en Texas. Los repatriados serán puestos en cuarentena durante 14 días, el periodo de incubación.



Entre estos evacuados figuran 14 casos positivos -de personas cuyos resultados de las pruebas llegaron en el transcurso de la operación de evacuación-, anunció el Departamento de Estado estadounidense. Los infectados fueron aisladas de los demás pasajeros en el avión.



Paralelamente, al menos 40 estadounidenses que fueron contagiados a bordo del crucero Diamond Princess se encuentran hospitalizados en Japón, según Washington.