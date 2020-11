EE.UU. a la espera del conteo de votos en Pensilvania, Michigan y Wisconsin para definir Presidente

El candidato demócrata a la Presidencia de EE.UU., Joe Biden, arrebató Arizona, uno de los estados clave en las elecciones del 3 de noviembre del 2020, al actual presidente, Donald Trump, que venció aquí en 2016, según proyecciones de los grandes medios estadounidenses.

Con este resultado proyectado por la cadena Fox News, la emisora NPR y el portal Politico, Biden suma 11 delegados más y se sitúa con 236 compromisarios en el Colegio Electoral, frente a los 213 que ha sumado Trump en su objetivo común de llegar a los 270 que dan la victoria.



Biden mejora con su triunfo en Arizona los resultados de la demócrata Hillary Clinton de 2016, pero deja todavía margen a Trump para revalidar la Presidencia si gana en otros estados dónde el escrutinio sigue en curso como Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte o Georgia.



El logro de Biden en Arizona supone la primera victoria en ese estado de un demócrata en unas elecciones a la Casa Blanca desde 1996, en las segundas elecciones del expresidente Bill Clinton (1993-2001).



Trump dice haber ganado las elecciones



Desde la Casa Blanca, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se refirió la madrugada de este miércoles 4 de noviembre al proceso electoral del país.



Lo hizo luego de haber acusado a los demócratas de intentar "robarse" las elecciones, debido a las reglas del conteo de votos anticipados en estados clave como Wisconsin, Pensilvania y Michigan.



El Primer Mandatario de EE.UU., habló a las 02:23. En su mensaje, dijo que agradecía al pueblo de EE.UU. por su respaldo en las urnas. "Un grupo de personas muy triste está tratando de afectar a ese grupo de personas y no lo vamos a permitir".



Se refirió además a su victoria en estados como Florida, Texas y Ohio que le permitieron avanzar en el conteo del Colegio Electoral. Dijo, pese a que los resultados no se han oficializado, que ganó en Georgia y Carolina del Norte "no van a poder alcanzarnos".

Donald Trump habló desde la Casa Blanca la madrugada del 4 de noviembre del 2020. Foto: EFE

En Pensilvania, el estado en disputa que aún no cuenta miles de votos anticipados, dijo Trump, la ventaja es de 600 000 votos. "Va a ser casi imposible que nos alcancen. Estamos llegando a áreas de Pensilvania donde sabemos que les gusta este presidente".



Trump hizo la acusación de un supuesto "robo" de los demócratas en su cuenta de Twitter. Minutos después, la red social colocó un mensaje de advertencia en el tuit de Trump en el que se advertía que "parte o todo el contenido compartido en este tuit es cuestionado y podría ser engañoso", dice la alerta colocada por Twitter en el mensaje de Trump.



Los votos anticipados y por correo de estados como Wisconsin, no se empezarán a contar sino hasta las 05:00 de este 4 de noviembre, mientras que en Michigan las papeletas por contar no serán procesadas hasta el viernes.



Trump dijo que no necesitaba "todos" los estados que aún están en disputa. "Cuando uno toma esos tres estados en especial y toma los otros, tenemos una noche tan grande", señaló Trump.



"Florida fue una victoria tremenda", añadió Trump, "Texas, Ohio, ganamos por más de ocho puntos porcentuales". Lo mismo aseguró de Carolina del Norte.



"Esto es un fraude para el pueblo estadounidense... Francamente ganamos esta elección, francamente la ganamos. Nuestra misión es garantizar la integridad para el bien de nuestra nación", añadió el republicano.



"Queremos que el conteo de votos se detenga. No podemos encontrar boletas a las 04:00 y agregarlas a la lista. Es un momento muy triste y vamos a ganar esto. Ya hemos ganado".



Dio paso a una intervención del vicepresidente Mike Pence, quien aplaudió a Trump. "Haremos que EE.UU. sea grande una vez más", dijo.



Trump se retiró del escenario en medio de aplausos de sus simpatizantes, que fueron invitados.



Trump supera a Biden en Florida y otros estados



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quedó con el estado de Florida y aventajaba a Joe Biden en otros territorios clave, pero el candidato demócrata se mostró confiado de que ganará la elección.



Las esperanzas de Biden de una victoria rápida se desvanecieron cuando las cadenas de televisión proyectaron que el presidente ganó en Florida, un estado imprescindible para los republicanos, y tomó la delantera en Georgia, Ohio y Texas.



Biden, de 77 años, estaba mirando los estados del llamado "muro azul" de Michigan, Wisconsin y Pensilvania que enviaron a Trump, de 74 años, a la Casa Blanca en 2016 en busca de posibles avances, aunque el recuento de votos podría extenderse durante horas o días allí.



Trump encabezaba los recuentos en esos estados, pero gran parte se basaba en la votación del martes, con una gran afluencia de republicanos. Se esperaba que el conteo de las boletas por correo en los tres estados tomara horas o días. En Wisconsin y Pensilvania, las boletas por correo no se pueden procesar hasta el día de las elecciones.



Ganar esos tres estados sería suficiente para darle a Biden una victoria en el Colegio Electoral. Fox News proyectó que Biden se impondría en Arizona, otro estado que votó por Trump en 2016, dándole más opciones para llegar a 270 votos en el Colegio Electoral.



En Pensilvania, de los 4,5 millones de votos contados hasta ahora, solo 750 000 son sufragios ausentes, o el 17%. Según Edison Research, en el estado se emitieron más de 2,4 millones de votos anticipados, de los cuales casi 1,6 millones fueron de demócratas y aproximadamente 555.000 de republicanos.



Incluso sin Pensilvania, una victoria de Biden en Arizona, Michigan y Wisconsin, así como un distrito del Congreso en Maine o Nebraska -que distribuyen sus votos electorales por distrito-, lo colocarían en la Casa Blanca, siempre y cuando también se imponga en los estados que Trump perdió en 2016.



Poco más de 100 millones de estadounidenses votaron por anticipado, ya sea por correo o en persona, según el Proyecto de Elecciones de la Universidad de Florida.



El total ha roto récords y ha llevado a algunos expertos a predecir las tasas de votación más altas desde 1908 y que el total de sufragantes llegaría a 160 millones de personas frente a 138 millones hace cuatro años.



El ganador de la carrera, que podría determinarse recién después de varios días y es visto por los seguidores de ambos candidatos como un referendo sobre el primer mandato de Trump, gobernará un país sacudido por la pandemia, que ha matado a más de 231 000 estadounidenses y ha dejado a millones más sin trabajo asolando a la economía.



Joe Biden asegura que 'estamos en buen camino para ganar'; Donald Trump acusa a demócratas de 'tratar de robarse la elección

El candidato demócrata a la presidencia de EE.UU., se dirigió a sus simpatizantes a las 00:45 de este miércoles 4 de noviembre del 2020. En su intervención pidió a sus seguidores tener "paciencia" por los resultados de las elecciones.

Aseguró tener un buen presentimiento sobre ganar en estados clave que están en disputa como Pensilvania y Michigan. Aseguró que si bien podrían conocer resultados mañana por la mañana, pero esto podría tomar más tiempo.



"Es la decisión del pueblo de EE.UU., pero tengo buenas sensaciones y soy optimista", dijo sonriente desde el Chase Center de Delaware Biden, antes de agradecer a los votantes, a su equipo de campaña y al apoyo que ha recibido.



"Les digo, tengan fe, vamos a ganar esto. Gracias, gracias, gracias", dijo Biden que estuvo acompañado de su esposa Jill Biden antes de retirarse del escenario.



Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, se refirió a los resultados de las elecciones en su cuenta de Twitter. En su mensaje aseguró que tiene el mayor número de votos, pero acusó a los demócratas de querer "robarse la elección".



Su mensaje fue difundido a las 00:49, hora de Ecuador, y se refiere a los estados que permitieron el envío y conteo de votos luego de las elecciones, como Pensilvania. El actual Presidente de EE.UU. ha asegurado que irá a las cortes para asegurarse que estos votos no sean contados.



"Estamos bastante arriba, pero están intentando robarse la elección. Nunca dejaremos que lo hagan. Los votos no pueden ser ingresados luego de que se cierran las urnas", tuiteó Trump.



La red social Twitter colocó a los pocos minutos de la difusión del tuit de Trump una advertencia en la que señalaba que "parte o todo el contenido compartido en este tuit es cuestionado y podría ser engañoso", dice la alerta colocada por Twitter en el mensaje de Trump.



We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

De acuerdo con el diario The New York Times, la red social tenía una estrategia para combatir la información falsa durante las elecciones. "Twitter planea añadir advertencias a los tuits de candidatos que se digan ganadores antes de que los resultados sean proclamados", explicó el medio.



"Al menos dos medios necesitarán proyectar independientemente los resultados antes de que un candidato pueda usar Twitter para celebrar su victoria", dijo la empresa.





En un segundo mensaje difundido en Twitter, Trump aseguró que hará una declaración "esta noche" y se refirió a una "gran victoria", pese a que está abajo de Biden en los conteos del Colegio Electoral.

I will be making a statement tonight. A big WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020



Trump gana en Florida, según medios

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aventaja al demócrata Joe Biden en Florida, un estado clave. Foto: EFE

​

Donald Trump, fue el candidato más votado en Florida, uno de los estados que necesitaba imperiosamente para ser el vencedor de las elecciones presidenciales en este país, según una proyección de las cadenas NBC, CNN y Fox News.



Trump, que en 2016 ganó Florida por solo un punto de diferencia, aventaja por 3,4 puntos porcentuales al candidato demócrata, Joe Biden, con el 96 % de los votos escrutados, según los medios, y con esa distancia estos le sitúan ya como ganador en este estado.



Durante las últimas semanas de campaña la leve ventaja de Biden sobre Trump en Florida se fue desvaneciendo hasta quedar en un empate técnico, que finalmente los floridanos resolvieron a favor de Trump, que cuenta así con una baza importante para lograr la reelección.



Florida otorga 29 votos en el Colegio Electoral, que es el órgano donde se decide quién es el presidente para los próximos cuatro años. Solo California y Texas dan más cantidad de votos electorales y Nueva York los mismos.



La campaña de Trump realizó una intensa campaña en Florida, un estado que no tiene lealtad a ninguno de los dos partidos mayoritarios y ha favorecido en los últimos comicios tanto a candidatos presidenciales demócratas como republicanos.



Biden se lleva Nueva York y Trump seis estados más, según proyecciones de medios

En el estado de Florida, Joe Biden y Donald Trump están virtualmente empatados. Foto: EFE.

El candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden, se adjudicó este martes 3 de noviembre del 2020 las elecciones presidenciales en los estados de Nueva York y Colorado, mientras que el presidente, Donald Trump, lo hizo en otros seis estados, según las proyecciones de los principales medios estadounidenses.

Biden se hizo con Nueva York, de acuerdo a los diarios The New York Times y The Washington Post, así como la cadena NBC, entre otros; y Colorado, según Fox News y la CNN.



Los estados que ganó Trump son Arkansas, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Wyoming, Luisiana y Nebraska, aunque este último es el único junto a Maine que divide compromisarios por distritos y uno de ellos no se ha proyectado todavía, indicaron las proyecciones de The New York Times y el canal Fox.



Con estos nuevos estados Biden mantiene su ventaja sobre Trump en el recuento con 126 compromisarios en el Colegio Electoral frente a 93 en su objetivo de llegar a los 270 que dan la victoria.



Ninguno de los estados que se han proyectado hasta el momento se considera como clave, por lo que hasta ahora no ha habido sorpresa alguna.



El recuento avanzaba a las 21:00 en varios de los estados bisagra, que serán los que realmente decidan las elecciones.



Se trata de Florida, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, Ohio, Georgia y Texas.



En todos ellos el escrutinio está tan igualado que los medios no se han aventurado todavía a proyectar un ganador.



Florida es el que tiene el recuento más avanzado y con un 93 % escrutado Trump aventaja con un 51 % a Biden, que tiene un 48 %.



Sin sorpresas en los primeros resultados en EE.UU., según las proyecciones



En algunas ciudades de Texas, el candidato demócrata Joe Biden se impuso ante Donald Trump, pero su ventaja es ligera. Foto: EFE.

Los primeros resultados en las elecciones estadounidenses no se han alejado por ahora del programa previsto, con victorias del presidente Donald Trump y del demócrata Joe Biden en los estados en los que figuraban como favoritos, en unas elecciones caracterizadas por la gran participación por adelantado.



Según las proyecciones no oficiales de los principales medios, Trump, que aspira a otros cuatro años en la Casa Blanca, ganó las elecciones en Indiana, Kentucky y Virginia Occidental, tres estados sólidamente republicanos.



También se alzó con la victoria en Carolina del Sur, Oklahoma, Tennessee, Alabama y Misisipi, donde los sondeos electorales aventuraban una lucha más cerrada, pero se daba por segura la victoria del candidato republicano.



En las elecciones de 2016, Trump había ganado por un margen de 30 puntos porcentuales sobre la candidata demócrata Hillary Clinton en Kentucky, por 19 puntos en Indiana, mientras que su ventaja en Virginia Occidental fue de 42 puntos.



Además, en Oklahoma el presidente ganó por 36 puntos, en Alabama por 28; en Tennessee por 26; en Misisipi por 18; y en Carolina del Sur, por 14.



Estos estados suponen un total de 66 delegados en el colegio electoral, de los 270 necesarios para alzarse con la Presidencia.



Por su parte, Biden ha sido dado como ganador por la proyección de los medios en Virginia, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Illinois, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Rhode Island y en Vermont, el estado en el que vive y del que ha sido senador durante muchos años.



Estas victorias suponen para el candidato demócrata la obtención de 88 compromisarios en el colegio electoral.



De momento no se ha adjudicado ninguno de los estados clave que se considera que pueden dar la victoria a uno u otro candidato.



Cierran los primeros colegios electorales en Estados Unidos

A las 18:00 de este martes 3 de noviembre del 2020 cerraron los primeros colegios electorales de EE.UU.. Foto: EFE.

Ocho estados de EE.UU. cerraron parte o la totalidad de sus colegios electorales este martes a las 19:00 horas de la costa este (00:00 GMT del miércoles), entre ellos algunos de los dos primeros territorios clave: Florida y Georgia.

Una hora después de que cerraran los primeros centros de votación del país, en los estados de Kentucky e Indiana, clausuraron sus puertas el resto de colegios en esos dos territorios y todos los ubicados en otros cuatro estados: Vermont, Virginia, Carolina del Sur y Georgia.



También cerraron los primeros colegios en Nuevo Hampshire y en Florida, donde las urnas en la zona noroeste del estado, más conservadora, seguirían abiertas una hora más.



Se espera que los resultados preliminares en Florida favorezcan a los demócratas, porque proceden sobre todo de los votos emitidos por correo, que tienden a inclinarse por ese partido.



Los centros de votación de los diferentes estados irán cerrando de manera escalonada en el resto de Estados Unidos, cuyo territorio abarca nueve husos horarios distintos.



Los estadounidenses escogen este martes, aparte del futuro presidente entre el actual mandatario, el republicano Donald Trump, y el candidato demócrata, Joe Biden, a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a un tercio de los cien miembros del Senado.



En estas elecciones los votantes también eligen una decena de gobernadores y se pronuncian sobre numerosas iniciativas populares que, de prosperar, son tenidas en cuenta por las legislaturas estatales.



Estas elecciones se han visto condicionadas por la pandemia del coronavirus, que ha causado más de 9,3 millones de contagios confirmados y 232 000 muertes en Estados Unidos, el país más golpeado del mundo por la pandemia.



Debido a esto, la participación anticipada alcanzó un récord al superar los 100 millones de electores, de los que 35,9 millones corresponden a sufragios emitidos en persona en las pasadas jornadas y otros 64,8 millones a votos por correo, según la organización U.S. Elections Project de la Universidad de Florida.



Con esta cifra, sumada a los votos depositados este martes y los enviados por correo y que aún no han sido contabilizados, se espera que la participación rebase con creces los 136,6 millones de votantes, o un 55,7 % del electorado, que participaron en los comicios de 2016.

Las últimas encuestas dan al demócrata Joe Biden una ventaja de 7,2 puntos frente al presidente Donald Trump, que aspira a la reelección, según el promedio de sondeos de RealClearPolitics.



De acuerdo con esos datos, en los estados clave de Florida, Carolina del Norte, Pensilvania, Michigan, Wisconsin y Arizona, Biden aventaja a Trump por una media de 2,3 puntos, apenas el margen de error estadístico, por lo que, debido al sistema de Colegio Electoral que rige en Estados Unidos, no hay nada decidido.



En lugar del voto popular total, en los comicios en EE.UU. lo que realmente cuenta es el Colegio Electoral, un órgano integrado por 538 delegados que eligen los estados en función de su población.

El candidato ganador en cada estado, aunque sea por un solo voto, se lleva todos sus compromisarios, y el que alcanza los 270 es el elegido para ocupar la Casa Blanca durante los siguientes cuatro años