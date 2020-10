EE.UU. dice que sus esfuerzos por derrocar a Maduro funcionan, pero tomarán tiempo

LEA TAMBIÉN

Los esfuerzos internacionales por derrocar al gobernante venezolano Nicolás Maduro “han funcionado”, defendió este lunes 5 de octubre del 2020 el almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur estadounidense, diciendo que tomará tiempo obtener resultados.

El gobierno de Donald Trump lideró desde enero de 2019 una ofensiva diplomática a favor del líder parlamentario Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente interino del país, aunque crece la impaciencia entre los venezolanos de la oposición porque esto no se ha concretado en el terreno después de dos años padeciendo sanciones económicas.



“A menudo me preguntan, ¿por qué se demora tanto? ¿Por qué no han funcionado los esfuerzos de Estados Unidos?”, se preguntó Faller en una mesa redonda en línea con su asesora política, la embajadora Jean Manes, organizada por el foro empresarial Consejo de las Américas.



“Yo diría que los esfuerzos de Estados Unidos han funcionado” , se respondió, aunque no “lo suficientemente rápido para el pueblo venezolano”.



“Tomó una generación llegar a este punto y tomará un tiempo desempacar el marco democrático del representante (Elliott) Abrams”, explicó, refiriéndose al alto funcionario estadounidense encargado de Venezuela.



Faller añadió que Maduro se mantiene en el poder gracias a factores externos conformados por Cuba, que provee servicios de inteligencia; Rusia, que proporciona ayuda económica y militar; China, que es su principal acreedor; e Irán, que está proveyendo petróleo.



“Todo encaja como el complejo tejido de la alfombra persa más intrincada”, dijo Faller, adjudicando a estos factores “el lento cambio hacia la democracia”.



El líder del Comando Sur, que está a cargo de las operaciones militares estadounidenses en el Caribe, Centro y Sudamérica, felicitó a su vez a Colombia por haber superado los desafíos acumulados que representan el narcotráfico, el flujo de migrantes venezolanos y la pandemia.



“El proceso de paz ha tenido desafíos debido a las amenazas que encuentra Colombia en el vecindario”, dijo Faller, refiriéndose a las cinco millones de personas que según la ONU han emigrado de Venezuela, muchas a través de la frontera con Colombia.



“Y además de eso han respondido al covid”, dijo.

Faller condenó además la pesca ilegal, la mayor parte de la cual sería responsabilidad de China, “una influencia corrosiva en este hemisferio”, acusó.