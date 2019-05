EE.UU. aplaza emisión de billete de USD 20 con rostro de militante antiesclavitud

LEA TAMBIÉN

El proyecto de poner en circulación billetes de USD 20 con el rostro de una militante afrodescendiente que luchó contra la esclavitud fue aplazado al menos hasta 2028, indicó el miércoles 22 de mayo del 2019 el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin.

Harriet Tubman (1822-1913) , quien escapó de la esclavitud y ayudó a otros a hacerlo, debía remplazar desde 2020 al presidente populista Andrew Jackson (1767-1845) , un personaje admirado por Donald Trump -y controversial, como él.



La decisión había sido anunciada en 2016 por el gobierno de Barack Obama.



“La razón principal por la que hemos tenido que rediseñar el billete de USD 20 es el asunto de la falsificación”, declaró Mnuchin en una audiencia en el Congreso.



“Sobre esa base, el nuevo billete de USD 20 no saldrá hasta 2028”, añadió, sin dar mayores detalles.



Durante la campaña presidencial, Trump calificó la elección de Tubman como una decisión “puramente de lo políticamente correcto”, sugiriendo que la activista debía aparecer mejor en los billetes de USD 2, que hace tiempo no se imprimen.



Tubman fue seleccionada como la primera mujer a aparecer en los billetes estadounidenses mediante una vasta encuesta de opinión hecha por el Tesoro durante el gobierno de Obama.



Otra encuesta hecha por Women on 20s , un grupo que pide que una mujer aparezca en los billetes de esa denominación, recolectó más de medio millón de respuestas en una votación en línea en la que Tubman quedó de primera entre cuatro finalistas, que incluían a la luchadora por los derechos civiles Rosa Parks y a la primera dama Eleanor Roosevelt.



Jackson, quien fue presidente de 1829 a 1837, ha estado en el billete desde 1928.

En su gobierno se dio el comienzo de las expulsiones de indígenas de sus tierras ancestrales en estados del sureste estadounidense, lo que resultó en miles de muertes por hambruna y enfermedades. Como militar, guió además una invasión a una zona donde se habían establecido antiguos esclavos.