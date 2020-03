EE.UU. convoca a Embajador chino tras difusión de teoría 'conspirativa' sobre el covid-19

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos convocó el viernes 13 de marzo del 2020 al Embajador de China después de que un funcionario de alto rango de Pekín tuiteara que el ejército estadounidense podría haber iniciado la pandemia del covid-19, dijo el Departamento de Estado.

David Stilwell, el principal diplomático de Estados Unidos para Asia, presentó una protesta al embajador Cui Tiankai un día después de que el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Zhao Lijian, tuiteara su teoría.



“China está buscando desviar las críticas por su papel en el inicio de una pandemia global y no decirle al mundo”, dijo un funcionario del Departamento de Estado.



“Difundir teorías de conspiración es peligroso y ridículo. Queríamos hacer notar al gobierno que no lo toleraremos, por el bien del pueblo chino y del mundo”, agregó.



Zhao, en tuits tanto en mandarín como en inglés que fueron ampliamente difundidos en redes sociales, sugirió un día antes que el “paciente cero” en la pandemia global podría haber venido de Estados Unidos, no de la ciudad china de Wuhan, donde fueron reportado los primeros casos a fines de 2019.



“Es posible que haya sido el ejército estadounidense el que trajo la epidemia a Wuhan. ¡Estados Unidos debe ser transparente!, ¡y debe publicar sus datos!”, tuiteó Zhao, conocido por sus declaraciones polémicas en redes sociales.



Los científicos creen que la pandemia comenzó en un mercado en Wuhan que vendía animales exóticos para el consumo.



Cui, en contraste con Zhao, es conocido por su enfoque diplomático y ha pedido públicamente la cooperación entre Estados Unidos y China contra la pandemia.