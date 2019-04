EE.UU. ejecutará a un supremacista blanco en Texas por linchamiento de un afroamericano

LEA TAMBIÉN

Un supremacista blanco será ejecutado el miércoles 24 de abril del 2019, en Texas por matar a un afroamericano hace 20 años encadenándolo y arrastrándolo con su auto, en un crimen comparado con un "linchamiento de los tiempos modernos" que indignó a Estados Unidos.

A no ser que la Corte Suprema le conceda una suspensión en el último minuto, John William King, de 44 años, recibirá una inyección letal a las 00:00 ( hora en Texas EE.UU.) en la penitenciaría de Huntsville.



King fue condenado a la pena capital en 1999 por haber participado con otros dos blancos en el asesinato de James Byrd.



En la noche del 7 de junio de 1998, fingió que quería acompañar en auto a ese hombre de 49 años que regresaba caminando a su casa después de una fiesta.



En 2011 fue ejecutado otro participante en el crimen, Lawrence Brewer, mientras que el tercero, Shawn Berry, cumple cadena perpetua tras haber cooperado con los investigadores.



Berry dijo en el juicio que King, Brewer y él bebieron cerveza, salieron de parranda en una camioneta y en la carretera le ofrecieron a Byrd llevarlo con ellos en el vehículo. Luego lo condujeron hasta un camino remoto, donde lo golpearon brutalmente y lo encadenaron a la parte trasera del vehículo.



Byrd aún estaba vivo cuando lo arrastraron a lo largo de unos tres kilómetros. Según los médicos forenses, sufrió terriblemente y se decapitó cuando su cabeza golpeó un caño de cemento.



Su cuerpo desmembrado fue hallado frente a una iglesia a la que asisten negros en la pequeña localidad de Jasper, en Texas.



En menos de 48 horas, la policía había interrogado a los autores del crimen Berry y King, ambos entonces de 23 años, y a Brewer, que tenía 31 años.



Los dos últimos, que se habían unido a una banda de supremacistas blancos durante una estancia en prisión, fueron condenados a la pena capital en juicios distintos.



KKK y SS



Durante el proceso de John King en 1999, miembros de los grupos supremacistas Ku Klux Klan (KKK) y los Panteras Blancas se manifestaron en Jaspet, recordando tiempos oscuros en Estados Unidos.



El padre del acusado lanzó sin embargo un llamado a favor de la reconciliación racial. "Todos somos seres humanos, afroamericanos y blancos (...) debemos aprender a amarnos entre nosotros y no a odiarnos".



Diez años más tarde se aprobó una ley federal para reforzar la lucha contra los delitos motivados por el racismo, la homofobia y todo tipo de odio. Esa ley fue aprobada en nombre de James Byrd y de Matthew Shepard, otro joven homosexual que fue golpeado hasta la muerte.



Hasta ahora, John King mantiene una actitud ambigua. En una carta dirigida a un periódico local, reivindicó su inocencia y aseguró que no estuvo en el lugar del crimen.



Sin dar explicaciones sobre las colillas de cigarrillos que fueron encontradas con su ADN u otros elementos de la acusación, añadió que fue “ perseguido ” por "expresar abiertamente" su "orgullo por su raza".



En la audiencia, no tomó la palabra, pero dejó que sus abogados acusaran al sistema carcelario de Texas por su radicalización.



Según ellos, el hombre fue violado por presos negros y luego se puso bajo la protección de una banda con ideas extremistas, de ahí sus tatuajes que hacen referencia a los SS nazis, o el KKK o al "orgullo ario".