Estados Unidos es el principal destino de los pasajeros que vuelan desde la reanudación de vuelos este 2020

Miami y Fort Lauderdale fueron los principales destinos de los pasajeros que salieron por vía aérea desde Ecuador, luego de la reanudación de los vuelos en junio de 2020. Hacia ambas ciudades estadounidenses se desplazaron 63 478 personas hasta octubre de 2020, en vuelos regulares.

Le siguieron Madrid con 20 391 pasajeros y New York y Ciudad de Panamá con 14 179 y 12 854, respectivamente, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC).



En vuelos no regulares o chárter, por su parte, se desplazaron hacia México, Chichen Itza y Madrid, principalmente. En ese caso fueron 1 974 personas, entre los tres destinos.



En cambio, en los vuelos regulares, que ingresaron al Ecuador entre junio y octubre de 2020, arribaron 36 847 personas desde Miami y 21 222 de Fort Lauderdale. Desde Madrid llegaron 20 391, de New York fueron 14 179 y de Ciudad de Panamá 12 854.



Hasta el momento, octubre fue el mes con más pasajeros desde que se reanudaron las operaciones aéreas en Ecuador en junio de 2020, tras el confinamiento por el covid-19. De acuerdo con cifras de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), 154 766 personas volaron ese mes dentro del país y hacia el exterior, de los cuales 95 655 fueron en vuelos internacionales.



Según los datos de la Gestión de Transporte Aéreo de la Dirección General de Aviación Civil del Ecuador, el servicio internacional es brindado por 27 aerolíneas en operaciones regulares y 18 en chárter.



Los principales destinos habilitados al extranjero son Miami, Fort Lauderdale, Madrid, New York, Ciudad de Panamá, Bogotá, Ámsterdam, México, Curazao, Houston, entre otros.



Desde el lunes 14 de septiembre de 2020, la Dirección General de Aviación Civil se amplió al 100% las frecuencias aéreas en las operaciones comerciales internacionales y domésticas regulares en todos los aeropuertos del Ecuador.