EE.UU. despliega buque hospital para atender crisis de Venezuela

Un buque hospital de la Marina de Estados Unidos partirá en junio a Latinoamérica y el Caribe para ayudar a sus socios regionales a mitigar el impacto regional de la crisis de Venezuela, informó el martes 7 de mayo del 2019 el Comando Sur.

A lo largo de cinco meses, el buque hospital “USNS Comfort” ayudará a aliviar la presión en los sistemas médicos de los países que albergan venezolanos que huyeron de la crisis, indicó en un comunicado el Comando Sur, con sede en Miami.



La misión tiene como fin apoyar a “ los ciudadanos venezolanos desplazados que continúan huyendo de la brutal opresión del anterior régimen de Nicolás Maduro”, dijo su comandante, el almirante Craig Faller.



Así como otro medio centenar de países, Estados Unidos ya no reconoce a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela, sino al líder opositor Juan Guaidó.



En su comunicado, el Comando Sur -uno de las diez comandos combatientes unificados del Departamento de Defensa estadounidense- dijo que informará más adelante los puertos donde atracará el barco.



El vicepresidente estadounidense, Mike Pence, anunció en Washington el futuro despliegue del “USNS Comfort” en un discurso en el que renovó el llamado a los altos mandos militares de Venezuela a desobedecer a Maduro y ponerse a la orden de Guaidó.



En particular, anunció que el gobierno levantó “con efecto inmediato” las sanciones económicas contra el exjefe de inteligencia de Venezuela Christopher Figuera, luego de que éste apoyara la semana pasada un alzamiento contra Maduro.



La presión sobre Maduro y el empeoramiento de la situación económica y política en la nación caribeña han provocado la salida del país de más de tres millones de venezolanos desde 2015, según la ONU.



La mayoría de ellos se han refugiado en Colombia y Perú, cuyos sistemas de salud están desbordados.



En octubre, el buque hospital estadounidense inició una gira con la misma misión, que lo llevó a dar soporte a los sistemas de salud de Ecuador, Perú, Colombia y Honduras.



De 272 metros de eslora, el “USNS Comfort” integra la flota de la Marina estadounidense como un buque no combatiente y, como tal, no porta armas ofensivas.