EE.UU. denuncia 'prácticas pesqueras predatorias de China en las Galápagos'

El Gobierno de Estados Unidos reiteró hoy, 2 de agosto del 2020, su respaldo a Ecuador frente a lo que calificó de "prácticas pesqueras predatorias de China en las Galápagos".

El pronunciamiento lo hizo el secretario de Estado, Michael R. Pompeo, en momentos también que las relaciones entre Washington y Pekín pasan por un momento crítico.



"Apoyamos en forma enérgica los esfuerzos de Ecuador para asegurar que los buques con bandera de la República Popular de China no lleven a cabo pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y respaldamos a los Estados cuyas economías y recursos naturales se ven amenazados por el desprecio hacia el Estado de derecho y las prácticas pesqueras responsables que muestran los buques con bandera de China", manifestó.



Pompeo destacó que el Gobierno ecuatoriano ha alertado sobre la presencia de cientos del gigante asiático "que pescan cerca de la importante reserva marina de las Islas Galápagos y capturan tiburones para extraerles las aletas, así como muchas otras especies protegidas".

"China subsidia la flota pesquera comercial más grande del mundo, que en forma sistemática viola los derechos soberanos y la jurisdicción de los Estados ribereños, pesca sin autorización y excede las cuotas de pesca establecidas en los acuerdos de licencia", continúo el jefe de la diplomacia de EE.UU.



Pompeo puntualizó que "debido a los lamentables antecedentes de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, transgresión de normas y degradación ambiental deliberada, se ha vuelto más importante que nunca que la comunidad internacional se mantenga unida en defensa del Estado de derecho e insista en un mayor compromiso con la conservación ambiental por parte de Pekín".



Las autoridades del Gobierno ecuatoriano han asegurado que ningún buque pesquero ha incursionado este año en la reserva de Galápagos.