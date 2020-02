EE.UU. detecta primer caso de coronavirus en alguien que no viajó recientemente

LEA TAMBIÉN

Estados Unidos detectó el primer caso de coronavirus en una persona que no ha viajado recientemente, un indicio de que el virus puede estar propagándose de manera local, informaron este miércoles medios locales.

El paciente en cuestión, que ni ha viajado recientemente al extranjero ni ha tenido contacto con un caso de coronavirus confirmado, se encuentra en la zona norte de California, según adelantó este miércoles el diario The Washington Post con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por su sigla en inglés).



De acuerdo al rotativo capitalino, los funcionarios de los CDC han comenzado a rastrear los contactos de la persona afectada para averiguar cómo pudo haber sido infectada y quién más pudo haber estado expuesto, pero aún no se conocen los motivos.



Con la confirmación de este nuevo caso de coronavirus, el número total en Estados Unidos ha ascendido a 60.



Esa información se hizo pública poco después de que el condado de Orange, en el sur de California, cerca de Los Ángeles, declarase una emergencia de salud para enfrentar los contagios de coronavirus, convirtiéndose en la segunda localidad del estado en tomar medidas urgentes después de San Francisco.



El presidente estadounidense, Donald Trump, abordó este miércoles 26 de febrero del 2020 la cuestión en una rueda de prensa en la Casa Blanca, donde presentó su plan de acción, y prometió que encontrarán una vacuna contra el coronavirus.



Asimismo, pidió al Congreso estadounidense un paquete de 1.500 millones de dólares para afrontar la situación sanitaria.



"Todos los sectores de la sociedad deben prepararse, aunque la situación está mejorando. Las escuelas deberían prepararse por si acaso", aseguró Trump.



Preguntado sobre si están valorando cerrar fronteras a ciudadanos provenientes de países donde ya hay presencia de ese virus, Trump comentó que "aún no es el momento", aunque no lo descartó en un futuro según la evolución del brote.