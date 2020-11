EE.UU. supera 12 millones de casos de covid-19, muchos desoyen advertencias sobre viajes

Estados Unidos superó este sábado, 22 de noviembre del 2020, el umbral de 12 millones de casos de coronavirus, en momentos en que millones de estadounidenses se preparaban para viajar por el Día de Acción de Gracias, ignorando las advertencias de autoridades de salud que buscan impedir una mayor propagación de la enfermedad.

Según el recuento de Reuters, se han reportado más de 12 millones de infecciones de covid-19 en Estados Unidos, luego de una serie de aumentos récord en el número de casos nuevos diarios. Las regiones del medioeste experimentan los incrementos más dramáticos de casos per cápita.



La epidemia de covid-19 cobró más de 255 000 vidas en Estados Unidos, más que en cualquier otra nación del mundo, según un recuento de Reuters basado en datos de salud pública, y la reciente escalada ha llevado a más de 20 estados a imponer nuevas restricciones, aún más radicales, este mes.



Los datos de Reuters muestran que el ritmo de las nuevas infecciones en Estados Unidos se ha acelerado, con casi un millón de casos más registrados en los últimos seis días antes del nuevo récord. Esto se compara con los ocho días que tomó pasar de 10 millones de casos a 11 millones, y los 10 días que tomó pasar de 9 millones a 10 millones.



Mientras tanto, más de 1 millón de personas pasaron por los aeropuertos de Estados Unidos el viernes, según datos de la Administración de Seguridad del Transporte, en el segundo día de mayor tráfico aéreo nacional desde el inicio de la pandemia.



Los estadounidenses continuaron haciendo planes de viajes pesar de las súplicas de los funcionarios de salud para que se queden en casa y detengan la propagación del virus.



"Esta es la segunda vez desde que el volumen de pasajeros de la pandemia superó el millón", escribió el sábado la portavoz de la TSA, Lisa Farbstein, en su cuenta de Twitter.



El viernes marcó otro hito en Estados Unidos, ya que se informó el mayor número de casos nuevos de covid-19: 196 815 infecciones en un día.



Funcionarios de salud han advertido que la abrupta ola de infecciones podría hacer colapsar las redes de hospitales si las personas no siguen las pautas de sanitarias, particularmente en lo que respecta a no viajar y mezclarse con otros hogares para la tradicional celebración de Acción de Gracias el jueves.