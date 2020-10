EE.UU. advierte a China contra un hipotético ataque a Taiwán

LEA TAMBIÉN

El asesor de seguridad nacional de EE.UU., Robert O'Brien, advirtió a China el miércoles 7 de octubre del 2020 contra cualquier intento de tomar Taiwán por la fuerza, apuntando que los desembarcos anfibios en la isla son extremadamente difíciles y que existe mucha "ambigüedad" en torno a cómo podría responder Washington.

En un evento celebrado en la Universidad de Nevada, en Las Vegas, O'Brien explicó que China estaba llevando a cabo una construcción naval masiva que no se había visto desde el intento de Alemania por competir con la Marina Real Británica antes de la Primera Guerra Mundial.



"Parte de esa operación implica empujarnos (a EE.UU.) fuera del Pacífico Occidental y permitirle (a China) participar en un desembarco anfibio en Taiwán", dijo.



"El problema con eso es que los desembarcos anfibios son notoriamente difíciles", agregó O'Brien, señalando la distancia de 160 km entre China y Taiwán y la escasez de playas de desembarco en la isla.



"No es una tarea fácil y también hay mucha ambigüedad sobre lo que Estados Unidos haría en respuesta", agregó al ser preguntado sobre las opciones de Washington en caso de que China se decidiese a ocupar Taiwán.



Pekín considera la isla como su provincia y ha prometido ponerla bajo su control empleando la fuerza si fuera necesario.



Estados Unidos está obligado por ley a proporcionar a Taiwán medios para defenderse, pero no está claro si intervendría militarmente en caso de un ataque chino, un escenario que probablemente conduciría a un conflicto mucho más amplio con el gigante asiático.



Las declaraciones de O'Brien llegan en un momento en el que China ha intensificado significativamente la actividad militar cerca de Taiwán, en el que las relaciones entre Washington y Pekín están en sus horas más bajas en décadas y se encuentran cerca las elecciones a la Casa Blanca.