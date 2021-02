'Un huracán categoría 5': epidemiólogo dice hay que prepararse para una cepa de covid-19 más virulenta

Un destacado experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos dijo que la variante británica de covid-19 se convertirá en la cepa dominante del virus e EE.UU.

El epidemiólogo Michael Osterholm advirtió a Estados Unidos que se preparare para la propagación de la cepa detectada en Reino Unido. Según él, la crisis se registrará en la primavera en Norteamérica.



Osterholm, director del Centro de Investigación y Política de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minnesota, sostuvo que "El aumento que probablemente ocurrirá con esta nueva variante de Inglaterra ocurrirá en las próximas seis a 14 semanas". Las declaraciones las hizo el domingo, 31 de enero del 2021, a Meet the Press de NBC.



El epidemiólogo dijo 'ese huracán se acerca' refiriéndose a la variante del covid-19 en Estados Unidos que la catalogó como de "categoría 5" ya que podría impactar a otros países también.



El experto instó al nuevo gobierno de Estados Unidos a actuar más rápido con planes para vacunar a la mayor cantidad posible de personas en ese país, al menos con su primera dosis, especialmente las mayores de 65 años, para tratar de evitar la peor exacerbación por variantes de la actual.



La cepa de Reino Unido se identificó por primera vez en los EE.UU. a fines de diciembre de 2020, pero se cree que estuvo presente allí ya en octubre.



Osterholm indicó que si EE.UU. no puede adelantarse a la cepa del Reino Unido, más contagiosa y virulenta, se estaría produciendo un desastre en forma de una nueva y rápida oleada de infecciones, en una pandemia que ha estado fuera de control desde que golpeó a los Estados Unidos.



"Si vemos que eso suceda... veremos algo que aún no hemos visto en este país... Veo ese huracán de categoría 5, a 450 millas de la costa", dijo Osterholm.



El primer ministro británico, Boris Johnson, ya había advertido que la nueva variante del Reino Unido puede ser un 30% más mortal que el virus original de covid-19.



Michael Osterholm hace tres años publicó un libro titulado 'La amenaza más letal', en el que vaticinaba lo que al cabo de tres años tendría que ocurrir el estallido de una pandemia por un virus respiratorio.