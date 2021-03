EE.UU. usará el centro de convenciones de Dallas para atender el aumento de niños migrantes

El Gobierno de Estados Unidos está dispuesto a utilizar el centro de convenciones de Dallas -normalmente un lugar para conciertos y eventos deportivos- para alojar hasta 3 000 adolescentes migrantes, en su lucha por resolver el creciente hacinamiento en las instalaciones en la frontera entre EE.UU. y México.

La Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA) y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) planean abrir el centro de Dallas para adolescentes de entre 15 y 17 años tan pronto como esta semana, según un correo electrónico de un funcionario de la ciudad de Dallas al que tuvo acceso Reuters este 15 de marzo del 2021.



Casi 4 300 niños no acompañados estaban retenidos por los agentes de la patrulla fronteriza hasta el domingo 14, según un funcionario de la agencia que pidió el anonimato para hablar del asunto. Los niños están pasando una media de casi cinco días bajo la custodia de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP), dijo el funcionario.



Según la ley, los niños deberían ser trasladados fuera de las instalaciones de la CBP, parecidas a cárceles, a refugios gestionados por el HHS en un plazo de 72 horas. Pero hasta el 14 de marzo, unos 3 000 niños habían superado el límite debido a la falta de camas disponibles en los albergues.



Bajo la presión de los defensores de los migrantes y de los críticos dentro de su Partido Demócrata, el gobierno del presidente Joe Biden se esfuerza por acelerar el procesamiento de cientos de niños no acompañados que cruzan la frontera sur cada día.



Los críticos republicanos culpan a Biden de relajar algunas de las políticas de inmigración de línea dura del expresidente Donald Trump, pero los funcionarios de Biden han respondido diciendo que heredaron un sistema de inmigración estropeado que había tratado a los solicitantes de asilo de forma inhumana.



La FEMA y el HHS alquilarán el Centro de Convenciones Kay Bailey Hutchison a la ciudad de Dallas para usarlo como "centro de descompresión" para adolescentes, dice el correo electrónico visto por Reuters. El gobierno planea operar las instalaciones durante un máximo de 90 días.



La ciudad de Dallas no participará en las operaciones.



Un portavoz de FEMA no quiso comentar el plan para el centro de convenciones de Dallas, pero dijo que la agencia pretendía "ampliar rápidamente" la capacidad de acogida. El despacho del HHS que se ocupa del cuidado de los menores no acompañados no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.