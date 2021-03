EE.UU. amplía de 5 a 10 años la validez de las visas estándar a ecuatorianos para negocios y turismo

El período de validez de las nuevas visas estadounidenses de turismo y negocios (categorías B1 y B2) emitidas para los solicitantes ecuatorianos aumentará de cinco años a 10 años, a partir del 8 de abril.

El embajador del país norteamericano en Quito, Michael Fitzpatrick, hizo el anuncio este viernes 26 de marzo del 2021 después de reunirse con el canciller ecuatoriano, Manuel Mejía Dalmau.



La medida beneficiará a cientos de miles de viajeros ecuatorianos cada año, y es fruto directo de la fluida y productiva relación de la que gozan los Estados Unidos y el Ecuador bajo la administración del presidente Lenín Moreno, informó la Embajada en un comunicado.



“Es gracias al compromiso sistemático y la colaboración del Gobierno del Ecuador de implementar reformas migratorias y de seguridad que este logro fue posible”, expresó Fitzpatrick.



Acotó que “el pueblo de los Estados Unidos y el Ecuador tienen una larga y orgullosa historia de interconectividad e intercambio, tanto personal como comercial; duplicar el período de validez de las visas estadounidenses para ciudadanos ecuatorianos es una de las formas más tangibles de profundizar y fortalecer esas relaciones entre personas”.



Desde el primer Diálogo Bilateral Consular y Migratorio entre los Estados Unidos y el Ecuador, celebrado en Quito en septiembre de 2018, el Ecuador enfatizó el objetivo de extender la validez de la visa estadounidense para los viajeros B1/B2 de cinco a 10 años.



Al implementar la emisión de pasaportes electrónicos mejorados biométricamente en 2020, y al fortalecer sus propias políticas de inmigración, intercambio de datos y seguridad fronteriza, el Ecuador cumplió con los requisitos necesarios para lograr una validez de visa de 10 años para sus ciudadanos.



Condiciones



La nueva validez de 10 años se aplica a todas las visas nuevas en estas categorías emitidas después del 8 de abril. No es retroactivo para visas emitidas previamente.



La tarifa de solicitud para las visas de validez más larga sigue siendo de USD 160, lo que efectivamente reduce a la mitad los costos de solicitud para aquellos aplicantes que habrían pagado esa tarifa dos veces para cubrir el mismo período de diez años, precisó el comunicado oficial.



La Embajada en Quito y el Consulado General en Guayaquil no están aún abiertos para los servicios de visas de rutina, por la pandemia. Sin embargo, continúan aceptando solicitudes de renovación de visa por correo de personas que califican para el programa de exención de entrevistas.



Requisitos



Para calificar a este método de renovación, la visa no debe haber vencido hace más de 48 meses, debe ser del mismo tipo (por ejemplo, renovar una B1/B2 de una B1/B2 vencida), y la visa anterior debe haber sido emitida para tener plena validez.

La Misión Diplomática de los Estados Unidos en el Ecuador puntualizó que todavía no puede proveer una fecha definida para el regreso a las operaciones públicas normales; sin embargo, dijo que espera reanudarlas gradualmente tan pronto como las condiciones lo permitan.