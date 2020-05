EE.UU. alerta sobre ‘fiestas covid-19’ para contraer el virus

LEA TAMBIÉN

Las autoridades de Washington, en Estados Unidos, alertaron el miércoles 6 de mayo de 2020 sobre unas supuestas “fiestas covid-19” en la que los asistentes buscan contraer el virus intencionalmente para hacerse inmunes.

“Reunirse en grupos en medio de esta pandemia puede ser increíblemente peligroso y pone a la gente en un mayor riesgo de hospitalización e incluso de muerte”, advirtió John Wiesman, secretario de Salud del estado.



“Se desconoce aún si las personas que se recuperan de la covid-19 quedan inmunes a largo plazo”, añadió. “Todavía hay mucho que no sabemos sobre este virus, incluyendo cualquier problema de salud a largo plazo que pueda dejar la infección”.



Los comentarios de Wiesman llegaron después de que funcionarios del condado de Walla Walla, 420 km al sudeste de Seattle, informaran que algunos de los casi 100 casos en la región parecen haberse contagiado en estas fiestas, cuyo objetivo es reunir a personas con el virus con otras no infectadas que quieren contagiarse para enfermarse de una vez.



“Este tipo de comportamiento innecesario puede crear un aumento evitable en los casos y ralentizar aún más la capacidad de nuestro estado para reabrirse gradualmente”, dijo Wiesman.



Hasta el miércoles 6 de mayo del 2020, se reportaron 94 casos de coronavirus en el condado de Walla Walla con una muerte.



“No sabemos cuándo se está realizando, nos enteramos después de que tuvimos casos”, indicó a un diario local Meghan DeBolt, directora de Salud de ese condado. “Preguntamos sobre los contactos y 25 personas nos dicen 'estábamos en una fiesta covid'”.



Tachó tal comportamiento de irresponsable e instó a los residentes a seguir las medidas adecuadas de distanciamiento físico y social para prevenir la transmisión.



“Necesitamos usar el sentido común y ser inteligentes a medida que avanzamos en esta pandemia”, dijo en un comunicado. “Las fiestas covid-19 no son parte de la solución”.



Hasta ahora se ha reportado solo otra reunión de este tipo en Estados Unidos, en marzo en Kentucky, que dejó una persona infectada.



Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia con más de 1,2 millones de casos y 73 095 muertes.