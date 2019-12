EE.UU. afirma que continuará y fortalecerá las sanciones a Venezuela

LEA TAMBIÉN

El representante especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, afirmó este viernes 20 de diciembre del 2019 que su país continuará y fortalecerá las sanciones contra el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, para que haya "elecciones libres".

"Continuaremos las sanciones y las fortaleceremos. Esperamos que la UE (Unión Europea) seguirá con sanciones adicionales al régimen. El régimen de Maduro teme las elecciones libres, por lo que se necesita presión para que haya comicios libres para sacar a Venezuela fuera de la represión y la pobreza", dijo Abrams en una rueda de prensa en el Departamento de Estado.



Abrams recordó que el próximo año habrá elecciones para renovar la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), donde la oposición tiene actualmente la mayoría y que está liderada por Juan Guaidó, que el año pasado se proclamó presidente interino del país y fue reconocido por más de medio centenar de naciones, entre ellas EE.UU.



El diplomático estadounidense denunció que la AN está siendo "blanco de los ataques del régimen de Maduro" para impedir que Guaidó sea reelegido como presidente de esa institución y se unió al llamamiento de la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, para que se retorne a una situación de respeto de los derechos y libertades, y se libere a los detenidos.



El miércoles, Bachelet consideró en una reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU preocupante que la Asamblea Nacional Constituyente -órgano legislativo paralelo controlado por el oficialismo- haya suspendido la inmunidad de cuatro diputados.



Ese órgano tomó una decisión similar meses atrás contra otros diputados, lo que ha llevado el número total de legisladores sin inmunidad a treinta, varios de los cuales están exiliados.

En opinión de Abrams, el Gobierno de Maduro "emplea una mezcla de amenazas, arrestos y sobornos para evitar la reelección de Juan Guaidó" al frente de la AN.



Y "el paso número dos será tomar el control de la AN evitando elecciones libres en 2020", advirtió el enviado especial, que destacó que "las encuestas dicen que la oposición ganará si los comicios son libres".



"Unas elecciones libres para la AN y comicios presidenciales libres son la única manera de que Venezuela emerja de esta profunda crisis", subrayó.



En cuanto a posibles negociaciones entre EE.UU. y Venezuela, Abrams aseguró que "el régimen no está listo para una discusión seria sobre elecciones presidenciales y la sustitución de Maduro a través de comicios libres y justos".



Agregó que actualmente el único contacto que EE.UU. tiene con el Gobierno venezolano es a través de la misión de este país en la ONU en Nueva York.



"Aparte de eso, tenemos formas de mandar mensajes al régimen, pero no hay conversaciones", apuntó.



Desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2017, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha elevado la presión sobre Caracas y ha impuesto sanciones económicas a más de un centenar de funcionarios y altos cargos cercanos al presidente Maduro, entre ellos su esposa, la primera dama Cilia Flores.