EE.UU. propone a la ONU proyecto de resolución pidiendo elecciones en Venezuela

Estados Unidos propuso al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas un proyecto de resolución sobre Venezuela en el que le pide que facilite la ayuda humanitaria internacional y se comprometa a unas elecciones presidenciales, un texto al que se opuso Rusia, según fuentes diplomáticas.

El proyecto que fue conocido hoy, sábado 9 de febrero del 2019, expresa el “pleno apoyo ” del Consejo de Seguridad a la Asamblea Nacional venezolana, la “única institución democráticamente electa en Venezuela”.



Señalando una “profunda preocupación ante la violencia y el uso excesivo a la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad venezolanas contra manifestantes pacíficos no armados ” , el texto pide además un “ proceso político que conduzca a unas elecciones presidenciales libres, justas y creíbles”.



El proyecto de resolución solicita también al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que “utilice sus buenos oficios” para conseguir dicho proceso electoral, e insiste en la necesidad de evitar un “deterioro suplementario ” de la situación humanitaria y “ facilitar el acceso y la entrega de ayuda a quienes la necesitan”.



Washington no ha indicado todavía ninguna fecha para votar el texto y, según un diplomático, las negociaciones continúan. Otras fuentes diplomáticas indicaron también que si se convocan elecciones, Rusia, que apoya a Nicolás Maduro y acusa a Estados Unidos de apoyar un “golpe de estado” en Venezuela, utilizará su derecho de veto.



El viernes Moscú propuso a sus 14 socios un “ texto alternativo ” al propuesto por Washington, según diplomáticos.



“No aporta nada sobre el fondo en vista de una salida de la crisis”, indicó un diplomático, mientras otro estimó que si se vota el texto, que denuncia “la injerencia” en los asuntos internos de Venezuela, no conseguirá el número suficiente de votos -nueve, sin que ningún país utilice su derecho de veto- para ser aprobado.



Un cargamento de medicinas y alimentos enviados por Washington llegó el jueves a la ciudad fronteriza de Cúcuta (Colombia), donde fue instalado un centro de acopio cerca del puente internacional Las Tienditas, bloqueado por los militares venezolanos con dos contenedores y un camión cisterna.



El líder opositor Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela, dijo que hará “todo lo que tengamos que hacer para salvar vidas humanas”.



Guaidó se autoproclamó presidente interino el 23 de enero luego de que el Parlamento declarara a Maduro “usurpador” por haber sido reelegido en unas elecciones cuestionadas dentro y fuera de Venezuela.