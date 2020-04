¿Se debe terminar el año escolar en Sierra y Amazonía con clases virtuales?

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

"Estoy altamente preocupada por todos esos niños y adolescentes que no tienen acceso a computadoras en el área rural. Puede ser que en su escuela haya una sala con computadores, pero ahora no pueden ingresar a esos espacios, entonces ¿cómo siguen con las clases virtuales? ¿Cuántos otros niños tendrán problemas de conexión porque la red colapsa por la cantidad de gente que la está usando o no disponen de dispositivos en sus hogares o sus padres los están ocupando? Lo primero que debe hacer la Ministra de Educación es evaluar los cuántos, los dónde y los cómo", anota Margarita Velasco, del Observatorio Social del Ecuador.

Desde el viernes 13 de marzo, los estudiantes de Sierra y Amazonía no asisten a sus planteles debido a la emergencia sanitaria, declarada en Ecuador desde la víspera, por el covid-19. Ayer, lunes 6 de abril del 2020, la Comisión de Educación del Legislativo emitió la Resolución para garantizar los procesos educativos de las escuelas y colegios a nivel nacional en razón de la pandemia. Ellos recomiendan que este ciclo termine de forma virtual y no están de acuerdo con exponer a los chicos a un regreso a clases. Hasta ahora, el COE nacional ha dicho que durante este mes (abril) tampoco habrá asistencia.



En Sierra y Amazonía hay 1,9 millones de alumnos. El 72% en la educación fiscal. En marzo estaban comenzando el segundo de dos quimestres. El año lectivo debía terminar los últimos días de junio. Ese era el plan, con 200 días laborables.



En las instituciones particulares, la mayoría de chicos está avanzando en los contenidos del cronograma escolar, gracias a que cuentan con plataformas informáticas. No todos están aplicando evaluaciones. En otros han acordado el uso de sistemas para comunicarse y tener clases virtuales.



En el caso de los planteles públicos cuentan con una plataforma del Ministerio; en caso de no contar con computadoras o dispositivos electrónicos les han dicho que pueden bajarse archivos, también seguir indicaciones a través de radios y de la TV.



Sin embargo, algunas madres de familia de niños y adolescentes que estudian en esas instituciones fiscales dicen que hay profesores que les envían deberes a través de e-mails; también tienen que hacer investigaciones y necesitan Internet.



"Yo creo que para los chicos de 12 a 17 años es más fácil conectarse a la Red. Pero para los de 5 años en adelante no creo que sea igual. Me imagino que ellos estaban recién entrando al mundo de la escuela, tenían cinco meses en clases y de pronto les dicen ya no vas a ir a ese lugar, nos quedamos en casa y no verás a tu profesora en vivo y en directo, debes conectarte a una red. Una niña pequeña me comentaba 'es aburridísimo ver a la profe metida en esa computadora. Habla y habla. No se mueve como antes'", cuenta Velasco.



Víctor Álvarez preside el Colegio de Médicos de Pichincha. Está de acuerdo en que es prematuro que los niños del país vuelvan a clases el próximo mes. "Es riesgoso. Pero creo que hay que pensar en soluciones diferentes, según la realidad de cada niño. No sé cuántos de los que estudian en escuelas fiscales tienen acceso a Internet. Capaz se piensa solo en los grupos de élite al hablar de terminar el año lectivo de modo virtual. No sé si todos tengan las mismas oportunidades de aprender. Ojalá las autoridades puedan plantear alternativas para todos".



"La ministra (Monserrat Creamer) necesita presentar propuestas para este momento de crisis y para largo plazo. Más que nunca están interconectados los derechos a la salud y a la educación. Al parecer este va a ser un año fallido, que se nos cayó, pero debemos aprender a hacer otras cosas. Sí, sería muy peligroso para los estudiantes tener que subir a un bus y quizá contagiarse, ya que en el país el virus se transmite ya de forma comunitaria. Cualquiera podría estar contagiado y no saberlo. No tenemos un maravilloso sistema de salud, no es que a todos los niños les harán pruebas. Sabemos que en las edades de los alumnos no es peligroso contagiarse, pero tienen familias. No sé si se pueda decir volvamos a clases este año lectivo, pero se requiere escuchar la propuesta del Ministerio", enfatizó Mariana Velasco.

Hasta la tarde de este 7 de abril del 2020 se registran 3 995 casos confirmados de covid-19 en Ecuador. Además 220 personas fallecidas, con diagnóstico confirmado a través de pruebas. Y otros 182 fallecidos que pudieran haber estado infectados. En Guayas se concentra la mayoría de casos, son 2 706. Pero Pichincha concentra ya el 10.5% de casos, son 418. En Azuay hay 100 casos.