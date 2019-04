El 96% de la población no ha recibido educación financiera

LEA TAMBIÉN

Nueve de cada 10 personas en el país jamás recibieron capacitación sobre educación financiera, según la encuesta sobre inclusión financiera que presentó en agosto del año pasado el Banco Central del Ecuador (BCE).

Entre el 2016 y el 2017, el BCE realizó la encuesta a4 442 personas a escala nacional.



De ellas, solo 165 recibieron alguna vez charlas o material sobre educación financiera (ver gráfico). La mayoría de quienes recibieron capacitación en esta área; esto es, el 76%, fueron hombres.



La falta de conocimiento sobre el manejo de las finanzas personales se da en el país a pesar de que desde el 2013, la Superintendencia de Bancos establece que todas las instituciones controladas por el ente deben desarrollar programas de educación financiera para sus clientes, colaboradores y público en general.



Para Bertha Romero, experta en finanzas personales de la consultora Aval, la muestra del BCE es pequeña y puede no reflejar toda la realidad del alcance de los programas que ejecutan desde el 2013 los bancos. Pero reconoce que un alto número de ecuatorianos no conoce de finanzas personales y recalca que casi la mitad de la población ni siquiera está bancarizada.



Aval es proveedora de servicios de capacitación en educación financiera para varios bancos. Romero explica que desde el 2014 las capacitaciones de la firma han alcanzado a unas 70 000 personas.



“Los bancos cumplen con la norma de la Superintendencia, porque cada año deben presentar informes de cumplimento y pruebas al ente de control”, añade.



Romero considera que los esfuerzos no pueden venir solo del sector bancario. “Es necesario que se implemente una política pública en la que se articulen otros actores de la sociedad como el sector de la educación, entidades públicas e incluso ONG”.



Para la especialista del programa de educación financiera de Produbanco, Elizabeth Arellano, los ecuatorianos necesitan comenzar desde cero a implementar una cultura de educación financiera. Por eso, propone que el currículum escolar implemente horas de formación en el tema.



Nathalia Garzón, directora de la Fundación Bienestar de Mutualista Pichincha, coincide con esta necesidad. “Los colegios no dan mucha apertura porque el tema no está dentro de su pénsum, pero los niños y jóvenes son segmentos importantes”.

En el Banco Guayaquil se destina alrededor de USD 10 000 al año a sus programas de capacitación para niños, jóvenes y adultos.



Julio Mackliff, vicepresidente Ejecutivo del banco, señala que este tema es parte integral de la estrategia de sostenibilidad, por eso buscan ir más allá de los requerimientos legales en cuanto al alcance.



El año pasado, 24 000 personas recibieron capacitación en esta área. Esto representó un 33% más de personas capacitadas que en el 2017.



Sin embargo, Mackliff reconoce que los ecuatorianos necesitan fortalecer conocimientos en inversiones, tipos de créditos y cultura bursátil.



Mientras, para Eduardo González, gerente de planificación estratégica del Banco del Pacífico, un tema en el que se necesita mayor capacitación es en el ahorro.



La encuesta del BCE encontró que el 63% de los entrevistados no ahorra. Además, el informe muestra que las mujeres ahorran más que los hombres.



Para Garzón, de Mutualista Pichincha, en Ecuador se ahorra, pero no es un hábito arraigado.“Cuando ocurrió el terremoto de Manabí, mucha gente tenía el dinero en la casa y lo perdió”.



Por Ley, los depósitos por hasta 32 000 en las entidades financieras privadas están cubiertos por un seguro, pero los clientes no lo saben, acota.



El Banco del Pacífico invirtió USD 280 000 en educación financiera el año pasado.



Este año el ente destinará USD 600 000 a esta área. El pasado jueves, en las instalaciones del Instituto Tecnológico Bolivariano (ITB), en Guayaquil, Banco del Pacífico realizó uno de sus talleres para unos 22 asistentes.



“No hay excusa para dejar de pagar”, decía Ninoska Solórzano, mientras explicaba con diapositivas cómo evitar caer en mora. ¿Qué es ser responsable?, preguntó Solórzano. “Pagar a tiempo las deudas”, respondió un alumno.



Víctor Gutiérrez y Jonathan González acudieron a la charla. No se conocen, pero tienen en común que quieren abrir un negocio y necesitaban aprender a hacer su presupuesto, uno de los temas claves en el manejo de las finanzas.



Durante la capacitación, que duró una hora y media, González preguntó cómo registrar sus gastos fijos si tiene un ingreso que fluctúa entre USD 200 y USD 600 a la semana. Gutiérrez, en tanto, contó que asistió porque su hijo, que está en la universidad, quiere implementar una heladería.



La resolución 665 de la Superintendencia dice que con los programas se debe cubrir por lo menos el 25% anual de la zona geográfica en donde tiene presencia el banco. Además, están obligados a incrementar anualmente en un 20% el público capacitado.