Ministerio de Educación reconoce 'errores' en el proceso de asignación de cupos escolares  en la Costa; hará auditoría al sistema informático

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Los reclamos de los padres de familia por supuestas irregularidades durante la asignación de cupos escolares preocupan a las autoridades de Educación. El viceministro de Gestión Educativa, Francisco Cevallos, reconoció que se han cometido errores en el sistema.

En varias sedes distritales de Educación y en los exteriores de distintas unidades educativas Guayaquil, sobre todo, se han registrado largas filas de padres de familia para lograr la inscripción o reasignación de cupos educativos, durante la última semana.



Ante ese escenario, Cevallos –en una rueda de prensa en Guayaquil la mañana de este jueves 25 de abril del 2019- reconoció que se han registrado errores que tienen que ver el sistema informático, otros con la gestión educativa y la operación de algunas de las sedes.



Aseguró que, no solo se tomarán los correctivos necesarios, sino también se hizo un llamado a los padres de familia para que denuncien cualquier tipo de irregularidad. “Si existe algún indicio de corrupción, hacemos el llamado firme y directo para que presenten su denuncia”.



Esto le permitirá “desarmar” dijo. Y también mencionó que había que decirlo: “Si detrás de una asignación de cupos (hay) una suerte de red que opera y que ha operado durante muchos años que definitivamente tenemos que descubrirla”.



En esa línea, recordó que los cupos son gratuitos y que si a alguien se le pidió algún tipo de cobro deben denunciar.



El Viceministro anunció también que se va a hacer una auditoria informática del proceso para identificar si se ocasionaron pérdidas de personas en el sistema educativo, como han denunciado varios ciudadanos. “Eso no debería ocurrir, si ocurrió, lo va a identificar el sistema informático”.



“Si es que alguno de los operadores, si es que alguno de los funcionarios, en el distrito, en las sedes, en la planta central, en cualquier lugar en donde haya realizado algún cambio o algún movimiento en el sistema, éste está registrado”.



Según datos del Ministerio de Educación, entre el 18 de marzo y 2 de abril se receptaron 108 487 solicitudes de traslados. De ellos, 89 102 casos fueron aceptados y 19 385 rechazados. A estos últimos, se les ofreció “una alternativa”.



Mientras, entre el 15 y 19 de abril se efectuaron inscripciones extraordinarias. Los casos registrados fueron 38 796, de los cuales 1 398 aún no han sido asignadas. Entre el 23 de abril y 25 de abril se han inscrito otras 21 947 solicitudes de traslados, de los cuales apenas 899 están en revisión.



Erika Lainez, subsecretaria de Educación, afirmó que en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) se han registrado 2 070 casos de inscripciones continuas y 3 489 traslados, de los cuales 274 están pendientes.



La funcionaria se refirió respecto a los reclamos de padres por la falta de cupos en el recientemente inaugurado colegio Rumiñahui, en la zona de El Fortín. En ese establecimiento inauguró el periodo lectivo el presidente Lenín Moreno el lunes 22 de abril del 2019.



Ese día, varios padres de familia llevaron carteles para pedir a las autoridades que se respetara un censo que se efectuó en el sector de El Fortín. Según ellos, se ofreció que 4 000 alumnos estudiaran ahí, sin embargo no se confirmó el cupo para todos.



Lainez refirió que esa institución tiene una particularidad distinta de asignación porque absorbió a dos unidades educativas interculturales bilingües. No obstante, precisó que están en una etapa de validación y en lo posterior serán ingresados a la unidad.



Sobre los cupos de los hermanos, Freire comentó que no en todos los casos es posible que los niños estén dentro de una misma institución, lo que no tiene que ver con temas informáticos o inhumanos, sino por un tema de capacidad en cada establecimiento. “Se busca evitar el hacinamiento”.