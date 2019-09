Corte Provincial rechaza la apelación de prisión preventiva contra Eduardo Larrea

LEA TAMBIÉN

Un Tribunal del Guayas negó la apelación de prisión preventiva contra Eduardo Larrea y cinco procesados desde junio pasado por el decomiso de tonelada de droga en la Base Aérea de Manta en el 2018.

La mañana de este martes 24 de septiembre de 2019, en la sala 108 de la Corte, los jueces resolvieron negar el pedido porque las pruebas en el caso no han variado. Además, señalaron que los sospechosos tuvieron la oportunidad para defenderse en el momento de su detención y que la decisión del juez que ordenó la prisión preventiva fue la correcta.



Judith López, abogada de Larrea, rechazó la decisión jurídica porque considera que las pruebas presentadas no cumplen los requisitos para que exista un delito.



Entre los elementos de convicción están las llamadas telefónicas que hacía supuestamente Larrea con el alias de Dante, con otras personas vinculadas para organizar el envío de drogas. "Se atribuye un número de teléfono que está registrado por otra persona y un alias. Hasta ahora no se ha podido demostrar que sea de Eduardo”, dijo la abogada.



En este caso 13 personas están procesada por el presunto delito de delincuencia organizada. Nueve fueron detenidas, dos tienen medidas cautelares y otras dos están prófugas.



Los detenidos cumplen prisión preventiva en la Penitenciaria de Litoral ubicada en el kilómetro 16,5 de la vía Guayaquil-Daule.





Entre los presos está un policía en servicio activo presuntamente vinculado por tener una relación sentimental con una de las procesadas.



El fiscal Reinaldo Cevallos dijo que en el proceso se van a involucrar agentes de policía y miliares. Durante la audiencia el fiscal indicó que los detenidos no pueden tener otra medida sustitutiva a la presión preventiva porque pueden huir del país.



Para el martes 1 de octubre de 2019 está prevista una audiencia escucha para conocer la versión de cada uno de los detenidos.



El año pasado durante el operativo antinarcótico la Policía dijo que los líderes de la organización mantenían un nexo directo con el Cartel de Sinaloa. La droga incautada tenía como destino supuestamente Estados Unidos.



Este 23 de septiembre del 2019 se conoció que Juan Pablo Larrea, hermano del exdirector de la Dirección de Aviación Civil, Eduardo Larrea, fue detenido en Bélice-Centroamérica. El pasado 9 él y otros extranjeros fueron apresados mientras transportaban una tonelada de cocaína.



Según las primeras investigaciones, la narcoavioneta habría provenido de Venezuela y fue interceptada por la Policía de Bélice, en una pista clandestina.