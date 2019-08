Edin Moreno: ‘Si no tienen visa deben volver a su último punto de registro’

LEA TAMBIÉN

¿Cómo se prepara Carchi para la entrada en vigencia de la visa humanitaria para acceder a Ecuador?

Desde el 31 de julio nosotros estuvimos con un plan de contingencia para recibir el flujo masivo de ciudadanos venezolanos por el Puente de Rumichaca. Se activaron 18 ventanillas de migración para atenderlos y que no se represen en el puente. Dentro del Carchi son más de 800 efectivos de la Policía Nacional que están constantemente activos. Además, las Fuerzas Armadas están colaborando en la requisa de armas; y contamos con el monitoreo del ECU-911 a través de sus cámaras.



¿Cómo se coordinó con los gobiernos locales?



De igual manera con los municipios de Carchi se ha estado articulando. Por ejemplo, Tulcán tiene habilitado un albergue para menores de edad. Y el Municipio puso a disposición otro albergue con capacidad para 60 personas que estén dentro del grupo de atención prioritaria: personas con discapacidad, mujeres embarazadas, ciudadanos con enfermedades catastróficas.



¿Qué otras acciones se han realizado?



En la reunión con las autoridades, el 31 de julio, nosotros ya habíamos avanzando bastante en un censo a extranjeros -particularmente venezolanos- en Montúfar, Huaca y Bolívar. Nuestra propuesta fue acogida a escala nacional.

¿Qué salió del censo?



Por lo general, los ciudadanos que se encuentran dentro de la legalidad, prácticamente ingresan al interior del país o hacia su destino, que es la frontera sur. La mayoría de los venezolanos que se encuentran en Carchi, en sus diferente cantones, no cuentan con un pasaporte, una visa. Los que están de paso arriendan una vivienda con uno o dos cuartos donde están entre 30 y 40 personas, con un solo baño, una sola ducha. Entonces, imagínense su condición precaria. Y con ellos están menores, muchos no reciben educación. Algunos migrantes prestan mano de obra muy barata; por ejemplo, aquí se paga un diario de USD 12 a 15 a un jornalero, ellos cobran 5. Eso implica algunas situaciones que van en contra de las normas.

¿Se incrementó el flujo tras el Decreto 826?



Antes del Decreto había un estimado de entre 700 a 1 000 ciudadanos venezolanos que se registraban en migración. Luego se fue incrementando. Esta semana han ingresando entre 3 500 a 4 000 personas diarias. Cuando Perú empezó a solicitar visa a ciudadanos venezolanos, nosotros llegamos a rebasar los 8 000 extranjeros diarios. Este fin de semana esperamos hasta 5 000 migrantes al día. Debemos precautelar el ingreso, junto con la Policía, porque de pronto va a haber allí un flujo también por los pasos irregulares. Aquí se han priorizado 26 pasos clandestinos, en los cuales tendremos vigilancia de la Policía y de Fuerzas Armadas.

¿Cuánto presupuesto hubo para esta crisis?

​

En cuanto a presupuestos no podríamos cuantificarlo, pero sí ha llegado cooperación internacional. Por ejemplo, hemos sido testigos de que se han entregado medicamentos de parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Igual de Acnur, como también de OIM, que ha entregado donaciones alimenticias. Según datos del Ministerio de Salud, se estimaba que desde que comenzaron los flujos migratorios, desde el 2017 aproximadamente hasta la actualidad, había una inversión o aporte de casi USD 5 millones para precautelar la salud de los migrantes y ecuatorianos.

¿Qué incidencias deja la migración en Carchi?



La migración siempre ha traído algunos problemas. Hemos tenido casos de asaltos y robos. Pero también estamos coordinando y garantizando la seguridad, la paz y el orden, con la Policía, FF.AA. y municipios. En el caso de Carchi hay una dinámica muy particular. Por ejemplo, cuando se hacen operativos de control de espacio público en parques o plazas, los venezolanos se trasladan de una ciudad a otra. Si hacemos operativos en Tulcán, van a Montúfar o a San Gabriel. Es decir, hay una constante rotación. Pero según los registros de ingreso, en Tulcán había cerca de 5 000 venezolanos.



¿Cómo se reforzará el control a partir del lunes 26 de agosto?



En Rumichaca hay un oficial y 20 policías permanentemente. En los lugares y pasos irregulares, como Tufiño y Urbina, existen destacamentos. Pero por ejemplo en La Pintada o El Carmelo, allá tendrá que hacerse el patrullaje continuo. Son 26 pasos ilegales, de los que se ha determinado, pero puede haber más. En los patrullajes, sobre todo para requisar armas, colaborarán las Fuerzas Armadas. Y la Policía estará ahí para encaminar a los migrantes hacia Rumichaca, porque no podemos deportar, no tenemos esa figura.

Si los extranjeros no cumplen, ellos mismos tendrán que regresarse hasta su último lugar de ingreso, que es Colombia, en este caso. Pero nosotros devolverlos a Colombia no podemos, ni se lo va a hacer. Lo que la Policía hará es voluntariamente solicitarles que hagan su registro regular por Rumichaca. Pero si no tienen la visa humanitaria, tendrán que voluntariamente regresar a Colombia.

Hoja de Vida

​

Edin Moreno es abogado de profesión y en la capital carchense es conocido por haber dirigido programas musicales en radios y canales de la televisión locales.



Experiencia



Fue concejal urbano del cantón Tulcán durante dos periodos. Se inició políticamente en Alianza País.



Gobernación

​

El 12 de diciembre del 2018, el presidente Lenín Moreno lo designó Gobernador del Carchi. Para poder asumir el cargo, tuvo que renunciar al Concejo Metropolitano.