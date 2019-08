Juez Edgar Flores defendió la decisión de levantar la prisión de Alexis Mera; dice que no es correísta

LEA TAMBIÉN

Este 2 de agosto de 2019, el juez nacional, Edgar Flores, se pronunció sobre la queja impuesta por la Fiscalía y la Procuraduría tras el cambio de medidas cautelares a favor del exsecretario jurídico del correísmo Alexis Mera.

"Resolvemos en mérito de lo que consta en el proceso. Estamos sometidos a la Constitución. No estamos sometidos a ningún poder político. Nosotros no juzgamos por afecto o desafecto. Juzgamos por lo que consta en el proceso. Juzgamos a las personas por los actos que hayan cometido", aseguró Flores.



Flores dijo que llama la atención que el procurador, Íñigo Salvador, cuestione el proceder de los jueces cuando no fue parte del proceso judicial.



El Juez añadió que espera que la queja sea desechada y que no es correísta. "Si fuera correístas no hubiera dictado sentencia en contra del señor Jorge Glas", dijo.



El cambio de medida cautelar de Alexis Mera se produjo, porque "siempre cooperó con la Justicia y no representa peligro de que fugue del país pues está recluido en su domicilio". Su vigilancia no es responsabilidad de la Corte Nacional de Justicia.



La fiscal General, Diana Salazar, cuestionó el cambio de medida de la prisión preventiva por el arresto domiciliario el pasado 8 de julio en una comparecencia que tuvo en la Asamblea donde acudió para referirse al 'Caso sobornos 2012-2016'. Posteriormente presentó una queja formal ante el Consejo de la Judicatura.



"Advertimos al señor Mera y a su abogado que cualquier intento de fuga será revocada la medida de prisión domiciliaria y se le dictará prisión preventiva", dijo el juez.