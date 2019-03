Un listado muestra que víctimas del atentado terrorista de Nueva Zelanda tenían entre tres y 77 años

LEA TAMBIÉN

Las víctimas de los ataques contra dos mezquitas en Nueva Zelanda tenían edades de entre tres y 77 años, de acuerdo con una lista que incluye por lo menos a cuatro mujeres y que circulaba el domingo 17 de marzo del 2019 entre las familias afectadas.

Los datos completos aún no han sido confirmados públicamente por las autoridades, pero el documento proporciona los nombres de 44 hombres y cuatro mujeres.



De acuerdo con las autoridades, el saldo de muertos ascendió el domingo a 50. De esa forma, la lista que circula entre los familiares aún no incluye detalles de dos de las víctimas fatales.



La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, dijo el domingo que la lista no es “formal” , y adelantó que tampoco lo será “ hasta que la identificación de todas las víctimas no esté completa ” .



“También sé que recibir esa lista provisional en la noche del sábado fue algo devastador”, lamentó.



Por el momento apenas se conocen los nombres de tres de las víctimas: un afgano de 71 años, un adolescente de 14 y un futbolista de 33.