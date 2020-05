12 500 ecuatorianos fueron repatriados y 10 000 extranjeros salieron de Ecuador por crisis

LEA TAMBIÉN

La crisis a escala mundial generada por el nuevo coronavirus ha provocado “la más importante repatriación de ecuatorianos de toda la historia”, afirmó hoy, jueves 28 de mayo del 2020, el canciller, José Valencia.



El Ministro informó en una entrevista en Radio Visión, que hasta ahora suman 12 500 los connacionales que han retornado al país, desde que el 16 de marzo pasado el Ejecutivo decretó el estado de excepción por la pandemia y restringió las operaciones aéreas.



Al 1 de mayo pasado, refirió, se tenía un registro de 6 500 repatriados y otros 8 000 inscritos para vuelos humanitarios que les permitan regresar al país.



Sin embargo, argumentó que “cada día se están inscribiendo en los consulados más y más personas que por diversas razones quieren retornar”, lo que provoca que la lista de espera se mantenga.

“Si nos atuviéramos a las cifras del 1 de mayo, prácticamente todos los ecuatorianos estarían de regreso; sin embargo no es así, tenemos 12 500 personas que han vuelto al país, pero todavía tenemos como 7 500 inscritas”, dijo.



El funcionario atribuyó esta situación al impacto de la crisis del covid-19 en las economías de Estados Unidos, de España, Italia, “países en donde hay una importante comunidad de migrantes ecuatorianos”.



Reconoció que si ha habido quejas o problemas por parte de ecuatorianos en esta situación, son casos excepcionales. Por ejemplo, indicó que en algunas embajadas en Chile hay gente acampando a la espera de ayuda, menos en la de Ecuador.



“En general, la tónica ha sido de una adecuada recepción por parte de los ecuatorianos a nuestra laborar, han retornado de una manera ordenada, estamos recibiendo más vuelos internacionales, muchos de ellos, un tercio prácticamente son gratuitos, en algunos otros hemos logrado gestionar precios gratuitos con vulnerabilidades económicas”, sostuvo.



Valencia señaló que cuando empezó la emergencia solo había 1 280 personas inscritas en los consulados.

Situación de extranjeros



Por otra parte, reveló que más de 10 mil extranjeros han salido de Ecuador, en los más de dos meses de la emergencia sanitaria. No especificó las nacionalidades.



Agregó que “por lo pronto no es posible habilitar un corredor humanitario” para la salida de migrantes venezolanos.



A ellos les recomendó que no se movilicen hasta la frontera, porque Colombia la mantiene cerrada por la pandemia y, además, Venezuela solo permite el ingreso de hasta 400 por día debido al covid-19.



“Tienen que permanecer en los sitios donde están”, dijo Valencia, al tiempo de señalar que se coordina acciones con Acnur y la Secretaría de Riesgos para atender a los migrantes que afrontan dificultades.