Los ecuatorianos en Panamá sí podrán votar en los comicios generales, pero deben llevar un salvoconducto

Los ecuatorianos en Panamá podrán votar en las elecciones generales del próximo domingo 5 de febrero de 2021. Podrán ejercer su derecho en las instalaciones de la Embajada ecuatoriana en Ciudad de Panamá, de 09:00 a 19:00.

Así lo anunció dicha legación diplomática el pasado jueves 4 de febrero de 2021 a través de un boletín de prensa. "Gracias a múltiples gestiones emprendidas e insistencias realizadas, esta Misión Diplomática ha obtenido la autorización oficial respectiva por parte del Gobierno de Panamá para llevar adelante el Proceso Electoral 2021", asegura esta instancia en el comunicado.



Eso sí, los ecuatorianos que quieran votar ese día deben llevar consigo un salvoconducto emitido por la Cancillería ecuatoriana y que pueden obtener de la siguiente imagen. Además, los ciudadanos deben llevar su pasaporte ese día.

"Como es de conocimiento público, en Panamá para los fines de semana (sábado y domingo) rige cuarentena total, por lo que para poder movilizarse desde sus domicilios hasta la Embajada y de retorno a sus domicilios deberán portar su pasaporte y/o cédula acompañado del salvoconducto", señala el comunicado.



El pasado 28 de enero, la Embajada de Ecuador en Panamá había informado que el proceso electoral previsto para el domingo no se iba a realizar. La causa de esta decisión había sido la cuarentena total que rige en el país en ese día, por lo que el Gobierno de ese país -en un inicio- no emitió la autorización.



A través de su cuenta de Twitter, la Embajada escribió el 28 de enero: “Esta Embajada lamenta informar que el proceso electoral previsto para domingo 7 de febrero de 2021 en este país no se realizará debido a que, como es de conocimiento público, ese día rige cuarentena total y el Gobierno de Panamá no considera viable brindar autorización”.

En el mensaje se adjunta el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores -la Dirección de Protocolo Ceremonial del Estado- que responde el pedido de autorización para realizar el proceso electoral.



En la parte pertinente señala: “… tiene a bien comunicar que el Ministerio de Salud informa que luego de haber realizado las evaluaciones con el Departamento Nacional de Epidemiología y debido a la restricción de movilidad total los domingos dicha solicitud no es viable”.