Ecuatorianos en el exterior piden apoyo para volver

Los ecuatorianos en el exterior piden ayuda al Gobierno para retornar. La falta de vuelos, la escasez de dinero y el peligro de estar en las naciones más golpeadas por la pandemia del covid-19 son las razones que los obliga a llamar la atención de las autoridades.

Maritza Carvajal Lituma tiene 55 años y es de Guayaquil. Ella viajó a Granada (España) el 1 de marzo para cumplir con las exigencias de su programa de doctorado en Ciencias Sociales. El retorno estaba previsto para el 3 de abril. Sin embargo, no podrá tomarlo porque las aerolíneas dejaron de operar y están canceladas todas las rutas comerciales hacia Ecuador.



Empezó a buscar vuelos para salir de esa ciudad y retornar al país pero le ha sido imposible. Este diario se contactó con ella este sábado 21 y contó los problemas que ha tenido.



Al intentar adelantar el vuelo, se encontró con un bloqueo general en las aerolíneas. Tuvo que salir del hostal en el que se hospedaba ya que se cerró por la emergencia sanitaria que también se vive en España. Se demoró dos días en encontrar una pensión en el centro.



Ella recordó que el martes 17 de marzo la contactaron desde el Consulado de Málaga, que toma la jurisdicción de Granada. En la conversación le informaron sobre una supuesta autorización para que tres vuelos retornen de España a Ecuador. Pero para acceder tenía que comprar los boletos. Gastó cerca de 600 euros adicionales para cumplir con este requisito.



“Tuve que comprar dos nuevos boletos en Iberia, aerolínea a la que el Gobierno había autorizado llevar pasajeros entre el miércoles y este sábado. Después fueron desautorizados. Esos boletos eran de Granada a Madrid y de Madrid a Guayaquil”. Perdí ese dinero que no lo tenía presupuestado.



Otra ecuatoriana, que prefirió no identificarse, está en Barcelona. Busca retornar al país. A ella también le comunicaron de un vuelo que saldría el martes 17 de marzo desde Madrid hacia Ecuador. Tuvo intranquilidad por la falta de respuesta de las autoridades sobre medidas de protección sanitarias al interior del avión en el que iba a compartir el viaje con otras personas que estuvieron en España, un país que tiene 21 171 casos confirmados de covid-19 hasta este sábado.



Ella consultó al consulado de Ecuador en Barcelona sobre este tipo de medidas, pero recibió una respuesta automática al siguiente día: Hola, gracias por escribir al Consulado General del Ecuador en Bacerlona. Necesitamos que nos rellene la siguiente información, y un funcionario se pondrá en contacto en un máximo de 24 horas”.



El pedido de esta comunicadora, que fue a España por temas laborales, es para que se atienda a familias que están varadas en ese país con niños o adultos mayores que requieren atención. Por último pidió que desde las agencias diplomáticas de Ecuador en el extranjero se atienda de alguna manera a las personas que no cuentan con recursos para continuar con su estadía forzosa en el extranjero. “Incluso si se quedan nos ahorraríamos más problemas de contagios. Imagínese una persona que tenga el virus y lo esparza al resto en el vuelo y esparza a más personas en Ecuador que ya tiene sus propios problemas", afirma.



La Cancillería se pronunció sobre las acciones realizadas para buscar que ecuatorianos que estaban en tránsito y que no alcanzaron a llegar al país, puedan volver. En un boletín difundido el sábado 21 de marzo se señala que el canciller José Valencia dijo que como Gobierno se trabaja para apoyarles, pero que no es posible atender de inmediato todas las solicitudes. Agregó que se está dando prelación a personas vulnerables, como niños y familias con menores de edad, y dio ejemplos del apoyo brindado por el Gobierno Nacional a compatriotas ubicados en otras naciones.



La Corte Constitucional emitió un dictamen de constitucionalidad al Decreto Ejecutivo con el que Ecuador declaró el estado de excepción y pidió al país que se deje retornar a connacionales que estén en zonas de frontera o en tránsito. Mas no se menciona sobre las medidas adoptadas para personas que están varadas en otros países.

El asambleísta Fabricio Villamar busca ayudar a este grupo en su retorno al país. Por lo pronto habilitó una plataforma para que los ecuatorianos que están en otros países y que deseen volver se registren. En dos días 2 683 se inscribieron para tener una respuesta favorable para retornar.